Bản Sắt, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị nằm khuất sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, cả bản hiện có 36 hộ, 160 nhân khẩu, hầu hết đều là người Bru-Vân Kiều.

Theo già làng Nguyễn Văn Linh, bản Sắt định cư lâu năm ở khu vực lòng chảo, cứ hễ năm nào có mưa lớn thì nước lũ ngập lút hết nhà cửa, đồng ruộng.

Bản Sắt nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Tháng 10/2020, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm tất cả, chưa kể, ngọn núi phía sau lưng bản bị nứt toác một rãnh dài, nguy cơ đổ ập xuống bản hàng triệu mét khối đất đá.

Ngay khi nước lũ chưa rút, chính quyền xã Trường Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình (cũ), nay là BĐBP Quảng Trị đã khẩn trương sơ tán dân, dựng lều bạt, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người dân.

Khu tái định cư với 34 ngôi nhà sàn khung bê tông, tường ván phin, mái tôn chống nóng, mỗi căn rộng 40m2. Ảnh: CTV

Sau trận lũ, 34 hộ dân đã được di dời lên vùng đất cao, bằng phẳng, cách xa khe suối. Công trình xây dựng khu tái định cư bản Sắt cũng được khởi công và khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021.

Khu tái định cư mới nằm cách địa điểm bản cũ khoảng 500m, có diện tích quy hoạch khoảng 3ha, với 34 ngôi nhà sàn khung bê tông, tường ván phin, mái tôn chống nóng, mỗi căn rộng 40m2, trị giá mỗi căn nhà từ 90 triệu đồng trở lên.

Nhà văn hóa cộng đồng ở bản Sắt. Ảnh: CTV

Mỗi hộ được cấp 300m² đất ở, phía trước là gần 8ha ruộng nước. Đây là món quà lớn đối với đồng bào vốn chỉ quen canh tác nương rẫy.

Bên cạnh đó, một số công trình thiết yếu cũng được xây dựng như: 1 điểm trường học 2 tầng, 1 nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống cấp nước sinh hoạt và công trình vệ sinh do Chính phủ Ấn Độ trao tặng, tuyến đường điện năng lượng mặt trời do Đồn Biên phòng làng Mô trao tặng...

5 năm qua, công trình khu tái định cư phòng tránh thiên tai ở bản Sắt, xã Trường Sơn vẫn đang phát huy hiệu quả sử dụng, trụ vững trước những đợt gió mạnh, nước lũ.

Người dân bản Sắt sử dụng máy tuốt lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: CTV

Người dân bản Sắt luôn xem công trình này là "tấm khiên" mà Đảng, Nhà nước, đơn vị hảo tâm đã dành tặng, giúp họ yên tâm phòng tránh thiên tai hiệu quả.

“Bà con bản Sắt làm lụng vất vả cả đời cũng chỉ cất nổi một ngôi nhà sàn tạm bợ, đã 5 năm được hỗ trợ nhà tái định cư, chúng tôi rất phấn khởi, an tâm bám bản, bám vùng biên cương để xây dựng cuộc sống mới ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn”, ông Hồ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ bản Sắt chia sẻ.

Vợ chồng già làng Nguyễn Văn Linh sau vụ mùa bội thu. Ảnh: CTV

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, không chỉ hỗ trợ bà con bản Sắt về các công trình phòng tránh thiên tai, những năm gần đây, chính quyền địa phương còn tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ bản Sắt về cây, con giống nhằm khôi phục phát triển sản xuất do ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở núi phải di dời.

Học sinh bản Sắt được Đồn biên phòng Làng Mô tặng sách vở cho năm học mới. Ảnh: CTV

“Đến nay, bà con đang duy trì canh tác gần 8ha lúa nước, phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò hơn 120 con, tham gia bảo vệ 400ha rừng cộng đồng. Ngoài ra, đồng bào Bru-Vân Kiều ở bản Sắt còn nhận giao khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng khoảng 2-3 ha/hộ; tham gia làm thêm các nghề phụ như bóc vỏ keo tràm, lấy mây, lá nón, đót, mật ong rừng...

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đề xuất cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí để hoàn thành đường bê tông dẫn vào bản nhằm giúp đồng bào đi lại thuận lợi hơn. Xã cũng kiến nghị các ngành chức năng sớm triển khai kéo điện lưới quốc gia vào bản, khảo sát nguồn nước tưới để xây dựng công trình thủy lợi giúp bản Sắt duy trì sản xuất lúa nước ổn định 2 vụ/năm", ông Hà nói.