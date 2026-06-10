Toàn cảnh thôn Plei Jơ Drợp. Ảnh: Ngọc Chí

Đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no

Thôn Plei Jơ Drợp, xã Ia Chim hiện có 396 hộ, với 1.762 nhân khẩu, 100% là đồng bào Ba Na (nhánh Rơ Ngao) và đều theo Công giáo. Trong nhiều năm qua, phương châm sống “kính Chúa, yêu nước” và “tốt đời, đẹp đạo” đã thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân nơi đây.

Ông A Lê, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Jơ Drợp, chia sẻ: "Thứ Hai hằng tuần, trong lễ chào cờ, chúng tôi luôn tuyên truyền cho bà con thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Cùng với đó, trong quá trình sinh hoạt tại nhà thờ, linh mục cũng tuyên truyền, vận động để bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống ấm no và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chính sự đồng thuận này đã tạo tiền đề vững chắc để thôn thay da đổi thịt từng ngày”.

Cây cà phê giúp bà con giáo dân thôn Plei Jơ Drợp có cuộc sống khá giả hơn. Ảnh: Ngọc Chí

Trước đây, đời sống của bà con giáo dân thôn Plei Jơ Drợp gặp nhiều khó khăn do lối canh tác lạc hậu và tâm lý trông chờ vào hỗ trợ. Tuy nhiên, những năm gần đây, một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy sản xuất đã diễn ra. Thay vì trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày, hiệu quả thấp, bà con đã tập trung vào các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, như cà phê, cao su.

Hiện thôn có hơn 600ha cây trồng các loại; trong đó, cao su hơn 84ha, cà phê gần 100ha, cây ăn trái gần 50ha. Bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, bón phân đúng chu kỳ và chọn cây giống kháng bệnh.

Ông A Her, thôn Plei Jơ Drợp, xã Ia Chim cho biết: "Trước đây, tôi chỉ trồng sắn, lúa nước, thu nhập bấp bênh. Nhưng từ năm 2010 gia đình bắt đầu chuyển đổi sang trồng cây cà phê, cao su với diện tích hơn 3ha. Hiện thu nhập hằng năm sau khi trừ chi phí được hơn 300 triệu đồng".

Nhờ sự thay đổi này, tỷ lệ hộ nghèo thôn Plei Jơ Drợp giảm sâu theo từng năm, những hộ khá giả ngày càng nhiều, tạo động lực cho các gia đình khác noi theo. Hiện thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người hơn 50 triệu đồng/năm. Đặc biệt, trong thôn có hơn 30 cháu đang theo học trung cấp, cao đẳng và đại học.

Điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu

Plei Jơ Drợp hôm nay đã khoác lên mình “chiếc áo mới”, khang trang, hiện đại với hệ thống đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa phẳng lì, sạch sẽ. Những ngôi nhà tạm bợ trước đây nay đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang.

Đặc biệt, tinh thần tự lực cánh sinh của bà con được thể hiện rõ qua phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Không trông chờ hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước, bà con giáo dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức để cùng với chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Diện mạo thôn Plei Jơ Drợp ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Lê, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Jơ Drợp, thông tin, khi thực hiện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thì xã hỗ trợ cho thôn hơn 200 triệu đồng, mỗi hộ đóng góp thêm 800 nghìn đồng. Hiện tất cả các tuyến đường chính trong làng đều có điện chiếu sáng. Việc làm này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tinh thần đoàn kết trong xã còn được thể hiện qua việc bà con cùng nhau xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp. Hiện các nghi lễ ma chay, cưới hỏi được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống; mỗi hộ gia đình đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và cộng đồng.

Với sự đồng lòng của bà con giáo dân cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Plei Jơ Drợp hôm nay đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ. Những con đường sáng đèn mỗi tối, nhiều ngôi nhà khang trang, vườn cà phê, cao su xanh tốt và tiếng trẻ em ríu rít đến trường là minh chứng sinh động cho một vùng quê đang vươn lên bằng ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết.

Plei Jơ Drợp không chỉ là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà còn là hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa đức tin và lòng yêu nước. Nơi đây, phương châm sống “kính Chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp đạo” không chỉ được nhắc đến trong lời nói mà đã hiện hữu trong từng việc làm, từng mùa vụ bội thu và trong khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên