Ở ấp B1 (xã Thạnh An, TP Cần Thơ), hình ảnh cán bộ, đảng viên cùng linh mục và giáo dân Giáo xứ Trinh Vương ngồi chung trên một chiếc ghe, vớt từng túi rác trên dòng kênh quê đã trở thành biểu tượng của tinh thần “dân vận khéo”.

“Ngày trước, nhiều người chưa ý thức được tác hại của ô nhiễm môi trường, còn quen tay quăng rác xuống kênh. Giờ thấy cán bộ, đảng viên cùng xuống ghe vớt rác thì cũng thấy ngại, từ đó tự nhắc mình phải thay đổi” - bà Đỗ Chí Thánh Hiền, một giáo dân, vừa thoăn thoắt gom rác vừa chia sẻ.

Từ những chuyến ghe giản dị ấy, niềm tin của nhân dân, các tín đồ với Đảng được bồi đắp, khối đoàn kết lương - giáo thêm gắn bó, và sức mạnh cộng đồng được nhân lên vững bền.

Những chuyến ghe trên dòng kênh quê

Anh Nguyễn Tự Thái Bình - cán bộ Mặt trận xã - vừa dùng vợt vớt túi rác nilon vừa chia sẻ: “Những chuyến đi như thế này không chỉ làm sạch dòng kênh mà còn 'gột rửa' cả thói quen, ý thức trong mỗi người. Chỉ khi cán bộ, đảng viên thật sự cùng làm với dân thì dân mới tin, mới đồng hành trong mọi việc”.

Hình ảnh ngày đầu thực hiện mô hình vớt rác trên kênh B1

Rác vớt lên sẽ được phân loại ngay tại chỗ: bọc nilon, chai nhựa để bán phế liệu gây quỹ nhỏ cho xứ đạo; rác hữu cơ thì đưa về tiêu hủy.

Một em học sinh lớp 6 hồn nhiên nói: “Con thích đi vớt rác. Thấy dòng sông sạch, ngõ sạch thì đi học về con cũng vui. Con còn nhắc các bạn và mọi người không nên xả rác xuống kênh mà để gọn lại rồi phân loại và thiêu hủy”.

Không khí lao động rộn ràng, tiếng cười xen lẫn tiếng sóng nước đã dần dần tạo nên một “lịch hẹn” quen thuộc của cả ấp, bất kể mưa nắng. Để rồi cứ đến chủ nhật cuối mỗi tháng, người dân lại mong ngóng khoảnh khắc được cùng nhau xuống kênh, vừa góp sức giữ môi trường xanh - sạch - đẹp vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biến công việc tưởng chừng vất vả thành niềm vui chung của cộng đồng.

Vận động dân không chỉ bằng ngồi nói

Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình “dân vận khéo" này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạnh Thắng (cũ), nay là xã Thạnh An, phối hợp với Giáo xứ Trinh Vương ấp B1 cùng sự đồng hành của Chi bộ ấp đã làm thay đổi diện mạo dòng kênh quê và cả ý thức cộng đồng.

Đảng viên trẻ cùng giáo dân vớt rác

Ông Hoàng Cao Hải - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trinh Vương - nhận định: “Khi linh mục và giáo dân cùng cán bộ, đảng viên ngồi chung một chiếc ghe, cùng nhặt từng túi rác, thì mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân càng được thắt chặt, gần gũi hơn”.

Từ phong trào đã xuất hiện những đảng viên trẻ đi lên từ thực tiễn. Sau 3 năm thực hiện, tuyến kênh dài 6km ở ấp B1 đã sạch rác, cảnh quan đổi thay rõ rệt. Từ phong trào này, Chi bộ ấp B1 đã kết nạp 3 đảng viên mới. Riêng năm nay có thêm 4 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp cảm tình Đảng, trong đó 2 người đang làm hồ sơ xin kết nạp.

Anh Lê Hữu Luân là đảng viên mới, chia sẻ rằng: “Chính từ những ngày cùng bà con xuống ghe, tôi hiểu ra làm đảng viên không chỉ là làm cán bộ, học nghị quyết mà cần đi đầu trong phong trào vận động nhân dân với những việc làm thiết thực nhất. Việc vận động dân không phải bằng ngồi nói mà là làm trước".

Bà Bùi Thị Ngọc Vi - người dân sống cạnh bờ kênh - thì kể: “Ngày trước, đôi lúc tôi cũng tiện tay đổ rác xuống kênh. Nhưng từ khi thấy cán bộ, chi bộ, giáo xứ cùng chung tay vớt rác, tôi áy náy và tự nhắc mình phải thay đổi. Bây giờ, tôi chủ động phân loại rác tại nhà, bao bì nilon thì đem đốt, còn vỏ chai nhựa thì bán phế liệu".

Lực lượng vũ trang cùng tham gia vớt rác

Không chỉ dừng lại ở một phong trào vệ sinh môi trường đơn thuần, mô hình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì, phối hợp cùng Giáo xứ Trinh Vương và sự chung tay, đồng hành trách nhiệm của Chi bộ ấp B1 đã trở thành một điển hình tiêu biểu về phương thức dân vận khéo.

Chính từ sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tôn giáo và nhân dân ấy đã khẳng định mạnh mẽ vị trí của “Đảng trong lòng dân”, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, bền vững và lan tỏa.

Ông Nguyễn Văn Phong - Bí thư Chi bộ xã Thạnh An - nhìn nhận: “Chi bộ ấp B1 chứng minh rằng xây dựng Đảng không phải ở đâu xa mà ngay trong đời sống nhân dân. Khi đảng viên nêu gương, chi bộ thật sự đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc, tôn giáo, nhân dân thì phong trào nào cũng đi vào lòng dân".

Cũng theo ông Phong, trong mọi phong trào, chi bộ luôn xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị, đảng viên phải là người đi đầu, nêu gương để vận động quần chúng.

"Khi chi bộ lãnh đạo đúng hướng, đảng viên thật sự gần dân thì mọi việc đều thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao. Đây chính là cách làm thiết thực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở” - Bí thư Chi bộ ấp B1 khẳng định.