Dám nghĩ, dám làm

Giáo xứ Đông Khê có gần 3.000 nhân khẩu với 4 tôn giáo cùng chung sống từ lâu nổi tiếng với tinh thần đoàn kết và năng động trong phát triển kinh tế. Trong đó, anh Nguyễn Văn Kiên, một giáo dân gương mẫu của giáo xứ là cái tên được bà con nhắc đến như biểu tượng của người nông dân thời 4.0.

Gia đình anh Kiên sở hữu khoảng 20 mẫu ruộng, con số hiếm gặp trong vùng. Nhờ chịu khó, sáng tạo và biết áp dụng máy móc, mỗi năm anh thu nhập khoảng 1 tỷ đồng từ sản xuất nông nghiệp. Ít ai ngờ rằng, hành trình ấy bắt đầu từ chính khát vọng “làm nông nghiệp cho ra nông nghiệp”.

Từ năm 2007, khi khái niệm cơ giới hóa nông nghiệp vẫn còn xa lạ với nhiều hộ dân, anh Kiên đã mạnh dạn đầu tư mua máy cày để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm bớt sức lao động. Đến nay, gia đình đã sắm 2 máy cày, 1 máy gặt tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Ngoài phục vụ cho gia đình, anh còn sử dụng để cày thuê, gặt thuê cho bà con trên địa bàn.

Anh Kiên vệ sinh máy cày của gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2025, anh Kiên khiến nhiều người “tròn mắt” khi tự mình vào tận miền Nam để mua máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu trị giá hơn 200 triệu đồng, học cách vận hành, tìm nguồn linh kiện thay thế...

“Ban đầu tôi còn tự chế hệ thống phun thuốc gắn vào máy cày, nhưng thấy ruộng nhỏ, lầy lội, hiệu quả thấp nên tôi quyết tâm tìm hiểu công nghệ mới. Như 20 mẫu ruộng phun tay mất cả hai ngày. Giờ chỉ 2 tiếng là xong!”, anh cười nói.

Tinh thần phụng sự cộng đồng

Không chỉ chăm chỉ làm kinh tế, giáo dân Nguyễn Văn Kiên còn là người tích cực trong các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ các đợt hiến đất, làm đường đến vệ sinh môi trường, anh luôn là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia.

Những năm gần đây, An Sinh đã thay da đổi thịt với nhiều tuyến đường bê tông sạch đẹp, cây xanh được trồng đều tăm tắp. Anh Kiên cùng bà con trong xóm vẫn duy trì thói quen hàng tuần, hàng tháng quét dọn, tỉa cây, giữ đường làng sạch sẽ.

Anh Kiên đang điều khiển máy bay tự động phun thuốc trừ sâu. Ảnh: Mỹ Dung

Bà con trong vùng gọi anh Kiên là “kỹ sư đồng ruộng”, là người dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau phát triển. Nhờ anh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn ứng dụng máy gặt, máy cày vào sản xuất.

“Làm nông mà không đổi mới thì chẳng bao giờ khá lên được. Tôi cũng mong thanh niên địa phương học lấy cái nghề này, để nông dân Đông Khê không chỉ giỏi làm mà còn có trình độ công nghệ”, anh Kiên chia sẻ.

Người giáo dân của thời đổi mới

Trong xứ đạo Đông Khê, anh Nguyễn Văn Kiên còn là giáo dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo. Anh luôn tin rằng niềm tin tôn giáo không chỉ thể hiện trong nhà thờ, mà còn ở tinh thần lao động, cống hiến cho quê hương.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Anh Kiên là giáo dân rất năng động, là gương sáng phát triển kinh tế. Ngoài ra anh cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương cũng như giáo xứ”.

Anh Kiên được đánh giá là một trong những giáo dân tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mỹ Dung

Từ người nông dân thuần túy, anh Nguyễn Văn Kiên đã trở thành người truyền cảm hứng cho cả cộng đồng, góp phần làm nên diện mạo một xứ đạo năng động, văn minh giữa vùng đất An Sinh đang ngày càng phát triển.