Ba công nhân hợp đồng đã tử vong tại nhà máy Tata Electronics, cơ sở sản xuất linh kiện cho iPhone của Apple ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

Bên trong một nhà máy của Tata Electronics. Ảnh: Tata Electronics

Vụ việc xảy ra vào tối 9/11 tại nhà máy Tata ở Hosur, thuộc huyện Krishnagiri, bang Tamil Nadu.

Theo ông Dinesh Kumar, quan chức cấp cao của huyện, ba công nhân nằm trong nhóm được giao nhiệm vụ vệ sinh hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (ETP) tại nhà máy. Họ tử vong sau khi hít phải khí độc trong lúc kiểm tra một bể lọc nano bên ngoài.

Cả ba được đưa đến một bệnh viện tư nhân nhưng các bác sĩ xác định họ đã tử vong trước khi nhập viện, theo thông tin được ông Kumar cung cấp cho báo chí địa phương.

Ông Kumar cho biết hệ thống xử lý nước thải này do Nalco Water, công ty trực thuộc tập đoàn Ecolab có trụ sở tại Mỹ, vận hành.

Theo hai nguồn tin trong ngành am hiểu trực tiếp sự việc, vụ tai nạn sẽ được Apple, Tata và chính quyền bang điều tra.

Ấn Độ ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản xuất của Apple, khi hãng mở rộng hoạt động ra ngoài Trung Quốc. Quốc gia Nam Á hiện chiếm khoảng 25% sản lượng iPhone toàn cầu.

Tại Ấn Độ, đơn vị điện tử của tập đoàn Tata Group, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất muối đến hàng không, đảm nhiệm khoảng 40% công đoạn lắp ráp iPhone. Phần còn lại do Foxconn thực hiện.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất iPhone của Tata thời gian gần đây liên tiếp gặp khó khăn, từ sự cố tấn công mã độc tống tiền đến những lo ngại liên quan ô nhiễm nguồn nước.

Bang Tamil Nadu là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Ấn Độ, nơi đặt nhà máy của nhiều tập đoàn quốc tế như Foxconn, Hyundai, VinFast và BMW.

Bộ trưởng Công nghiệp bang, bà Virudhai Magal Keerthana, cho biết trên mạng xã hội X rằng vụ việc sẽ được "điều tra kỹ lưỡng và có biện pháp xử lý phù hợp dựa trên kết quả điều tra".

Hai nguồn tin trong ngành cho biết sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất do nhà máy đang đóng cửa trong tuần này để nghỉ lễ hội Deepavali của người Hindu. Tata và Apple đều sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Cơ sở của Tata tại Hosur từng nhiều lần gặp trở ngại trong hoạt động sản xuất. Năm 2024, một vụ hỏa hoạn khiến nhà máy linh kiện phải tạm dừng hoạt động.

Đầu năm nay, chính quyền bang cũng từng cảnh báo có thể yêu cầu đóng cửa cơ sở này do nghi vấn gây ô nhiễm nước ngầm, trước khi quyết định không tiếp tục xử lý vụ việc.

Trong một diễn biến khác, một vụ tấn công mã độc tống tiền nhằm vào nhà máy sản xuất iPhone nằm liền kề trong cùng khuôn viên đã khiến nhiều tài liệu bị rò rỉ. Theo truyền tthoong, số tài liệu này có thông tin liên quan đến mẫu iPhone 18 Pro mà Apple khi đó chưa công bố.

(Theo aljazeera)