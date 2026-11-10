Mối quan hệ ngoài luồng giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp nước ngoài trở thành hồi chuông cảnh tỉnh với cả Hàn Quốc.

Theo các quan chức tình báo Mỹ, Alice Huang - người từng giữ vị trí điều hành tại công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed vào năm 2023 - bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo và chuyển cho nước ngoài.

Diễn biến này được xem như hồi chuông cảnh tỉnh đối với Hàn Quốc.

Yoo Seong-ok, cựu quan chức tình báo từng giữ chức chủ tịch Viện Chiến lược An ninh Quốc gia trong thời gian công tác tại Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), cảnh báo nước này cũng đối mặt nguy cơ tương tự từ các cơ quan tình báo nước ngoài tìm cách đánh cắp công nghệ trọng yếu.

"Các điệp viên có thể đã sử dụng, hoặc vẫn đang sử dụng, một thủ đoạn tương tự 'bẫy ngọt ngào' nhằm vào CEO Nvidia Huang để thu thập thông tin mật, rồi chuyển cho cơ quan tình báo của họ", ông nói với The Korea Times.

Đáng chú ý hơn, Yoo cho rằng những thông tin nhạy cảm về Samsung Electronics, SK hynix và công nghệ của hai tập đoàn này có thể đã được chuyển cho các đối thủ, xét đến mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ giữa Nvidia với hai nhà sản xuất chip Hàn Quốc.

Ảnh một bài viết trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và Jensen Huang tại sự kiện Computex Taiwan năm 2024. Ảnh: NetThunder/LinkedIn

Jensen Huang từng nhiều lần gặp Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch SK hynix Chey Tae-won, trong khuôn khổ sáng kiến "liên minh những người bạn AI", tại cả Hàn Quốc và Mỹ.

"Theo các thông tin truyền thông, CEO Nvidia và Alice Huang được cho là có quan hệ thân mật. Trong những cuộc trò chuyện với người phụ nữ này, ông ấy có thể đã vô tình tiết lộ chi tiết về các cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc. Ai mà biết được?", Yoo nói.

Hàn Quốc có nhiều lý do để trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Các nhà sản xuất nước này giữ vai trò then chốt trong ngành công nghiệp AI toàn cầu, cung cấp những linh kiện thiết yếu cho hoạt động tính toán AI.

Samsung Electronics và SK hynix đang thống lĩnh thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM), với tổng thị phần toàn cầu vượt 80%.

Vị trí chiến lược của hai doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI khiến cả các tập đoàn lẫn lãnh đạo cấp cao của họ có thể trở thành mục tiêu của những chiến dịch tình báo quốc tế.

Jang Seok-kwang, một cựu quan chức NIS khác, nhận định vụ bê bối Nvidia mang ý nghĩa rộng hơn đối với cộng đồng tình báo Hàn Quốc.

Ông cho biết các cơ quan tình báo nước ngoài đang huy động không chỉ sĩ quan tình báo chuyên nghiệp, mà cả những người thuộc nhiều lĩnh vực, từ sinh viên, nhà báo đến doanh nhân, để thu thập thông tin.

Trong những năm gần đây, cộng đồng tình báo toàn cầu ghi nhận xu hướng rõ rệt: nhiều quốc gia đang tăng cường năng lực tình báo nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Ủy ban châu Âu đang xem xét thành lập một cơ quan tình báo dưới quyền Chủ tịch Ursula von der Leyen, nhằm ứng phó với các thách thức công nghệ và địa chính trị trong kỷ nguyên AI.

Nhật Bản cũng triển khai những bước đi tương tự, tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống an ninh quốc gia và tình báo kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi nhậm chức. Nước này đồng thời thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia để giám sát chiến lược tình báo.

Ngoài lĩnh vực bán dẫn, ông Jang cảnh báo nhiều ngành chiến lược khác, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, cũng ngày càng trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc cần khẩn trương củng cố năng lực phản gián nhằm bảo vệ công nghệ chiến lược, tài sản công nghiệp và an ninh quốc gia.

(Theo Korea Times)