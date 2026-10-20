Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp do các vi phạm liên quan đến chậm công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

Ngày 19/10, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP Thực phẩm G.C tổng cộng 425 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp này bị phạt 65 triệu đồng do công bố không đầy đủ nội dung trong các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, năm 2024 và năm 2025.

Công ty bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2026 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét; BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2025 so với BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 trên BCTC riêng quý II/2026 là hơn 7,08 tỷ đồng. BCTC riêng bán niên năm 2026 đã soát xét ghi nhận mức lợi nhuận hơn 6,13 tỷ đồng.

Trên BCTC hợp nhất quý II/2026, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm được công bố ở mức hơn 51,32 tỷ đồng. Con số này giảm xuống còn hơn 31,83 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét.

Đối với năm 2025, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý IV/2025 được công bố ở mức hơn 104,8 tỷ đồng. BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận hơn 77,59 tỷ đồng.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất quý IV/2025 là hơn 98,54 tỷ đồng. BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận hơn 36,21 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Các tài liệu công bố chậm gồm danh sách và thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026; giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC riêng bán niên năm 2026 đã soát xét so với số liệu trước soát xét; các hợp đồng cho vay hạn mức với ngân hàng và nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại 3 công ty thành viên.

Công ty Thực phẩm G.C còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm công bố thông tin. Ảnh: GC

Ngày 20/10, CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng.

Công ty này bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Các tài liệu công bố chậm gồm BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024 và thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Doanh nghiệp còn bị phạt 77,5 triệu đồng do chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa 92,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã soát xét và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ngoài ra, công ty này còn chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.