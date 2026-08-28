Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, ngày 28/8, VNDirect nhận được Quyết định số 1484/QĐ-DNL ngày 21/8/2026 của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn. Theo quyết định này, tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế là gần 7 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect bị truy thu, xử phạt thuế gần 7 tỷ đồng. Ảnh: VND

VNDirect cho biết đã nộp đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước và hoàn thành nghĩa vụ trong cùng ngày.

Theo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do công ty công bố, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VNDirect đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ và hoàn thành 59% kế hoạch năm 2026.