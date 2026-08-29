Bị phạt vì chậm công bố, hàng trăm tỷ đồng trái phiếu chưa trả

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ngày 26/8 ra quyết định xử phạt CTCP BB Sunrise Power 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính năm 2023; báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán giai đoạn 2023-2025; báo cáo tình hình tài chính bán niên và cả năm 2025. BB Sunrise Power cũng chậm công bố thông tin liên quan đến việc bán tài sản bảo đảm và hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu BBSP.H.20.23.001.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng được phát hành cuối năm 2020, ban đầu có kỳ hạn 3 năm, sau đó được gia hạn thêm 2 năm. Lãi suất từng ở mức 10,3%/năm và theo phương án điều chỉnh, giảm còn 8%/năm trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2025.

Trước đó doanh nghiệp này đã phát sinh các kỳ chậm thanh toán theo thông tin công bố. Trong năm 2023, doanh nghiệp ba lần công bố chậm thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu, gồm hơn 47 tỷ đồng tiền lãi và 500 tỷ đồng tiền gốc. Đến năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục phải mua lại từng phần lô trái phiếu.

Để xử lý nghĩa vụ nợ, tháng 9/2024, BB Sunrise Power công bố phương án giải chấp, sau đó chuyển nhượng Khách sạn Victoria Sapa - tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu. Giá chuyển nhượng dự kiến 210 tỷ đồng; trong đó khoảng 30 tỷ đồng chi phí, thuế, phí; 180 tỷ đồng được dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Tuy nhiên, số tiền dự kiến thu về thấp hơn số dư gốc trái phiếu tại thời điểm đó. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đến cuối năm 2025, lô BBSP.H.20.23.001 vẫn còn khoảng 320,6 tỷ đồng tiền gốc và chưa thu xếp được nguồn thanh toán, doanh nghiệp phải xin ý kiến trái chủ về việc gia hạn.

Đến ngày 30/6/2026, BB Sunrise Power vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi đúng hạn và cho biết đang thu xếp nguồn vốn để thanh toán trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết báo cáo sử dụng vốn trái phiếu chưa được kiểm toán vì không có đơn vị kiểm toán nào đồng ý thực hiện. Thông tin này cho thấy khó khăn của BB Sunrise Power không chỉ nằm ở nghĩa vụ thanh toán trái phiếu mà còn ở việc hoàn thiện hồ sơ công bố thông tin.

BB Sunrise Power âm vốn, công ty mẹ liên tiếp báo lỗ

Số liệu tài chính được công bố đến ngày 30/6/2024 cho thấy BB Sunrise Power đã rơi vào trạng thái mất cân đối nghiêm trọng.

Nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 134 tỷ đồng, dù đã giảm so với mức lỗ gần 248 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu âm gần 222 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới khoảng 4.885 tỷ đồng. Riêng dư nợ trái phiếu khoảng 477 tỷ đồng.

BB Sunrise Power vẫn nợ gốc hơn 320 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: HNX

Vốn chủ sở hữu âm và quy mô nợ phải trả cao cho thấy dư địa tài chính của doanh nghiệp bị hạn chế. Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp đã ở trạng thái âm làm gia tăng áp lực về khả năng thanh toán và huy động nguồn vốn mới.

Trong khi đó, công ty mẹ BB Power Holdings cũng không có bức tranh sáng hơn. Nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp lỗ gần 185 tỷ đồng. Năm 2023 lỗ gần 740 tỷ đồng, sau mức lỗ gần 153 tỷ đồng năm 2022. Tính chung từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2024, BB Power Holdings đã lỗ hơn 1.156 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của BB Power Holdings giảm khoảng 22%, từ 2.423 tỷ đồng xuống gần 1.890 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới 6.955 tỷ đồng, gồm hơn 310 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Các con số này cho thấy vấn đề không còn nằm ở riêng một dự án hay một lô trái phiếu. BB Sunrise Power là công ty con của BB Power Holdings, thuộc BB Group do ông Vũ Quang Bảo làm Chủ tịch HĐQT.

Một số động thái trong hệ sinh thái cho thấy áp lực tái cơ cấu tài sản và nghĩa vụ tài chính là vấn đề đáng quan tâm.

Điểm đáng chú ý là BB Sunrise Power vẫn chưa giải quyết dứt điểm khoản nợ trái phiếu đã quá hạn, trong khi vốn chủ sở hữu âm và kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài. Việc chưa có báo cáo được kiểm toán khiến doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Trong bối cảnh đó, việc bán khách sạn Victoria Sapa không đơn thuần chỉ là một giao dịch tài sản. Nó phản ánh bài toán lớn hơn của một doanh nghiệp năng lượng đang tồn tại một số vấn đề, phải xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán một phần gốc và lãi trái phiếu, đồng thời vẫn phải thu xếp nguồn vốn cho phần nghĩa vụ còn lại. Khả năng thu xếp nguồn vốn và tiến độ xử lý khoản nợ trái phiếu còn lại sẽ là những vấn đề đáng chú ý trong thời gian tới.