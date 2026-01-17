Sự kiện “Công bố đối tác chiến lược, hợp tác và phát triển thị trường Việt Nam” ngày 16/1/2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn của 3 doanh nghiệp, thể hiện cam kết đầu tư nghiêm túc, bài bản.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ

Gian lận, tấn công mạng, rủi ro trong giao dịch điện tử gia tăng cùng yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi các giải pháp công nghệ phải được xây dựng bài bản, có chiến lược dài hạn, phù hợp với đặc thù pháp lý và thị trường ở từng quốc gia, từng khu vực.

Ông Steve Huang, Chủ tịch điều hành Savyint, khẳng định Savyint cam kết phát triển các giải pháp bảo mật, an toàn, tin cậy “made-in Việt Nam”

Ông Brad Palmer, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Savyint cho biết: “Hợp tác giữa Savyint với VietNet và Savis Group là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới triển khai, đưa các giải pháp “Made in Việt Nam” của Savyint tiếp cận sâu rộng hơn tới các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và hạ tầng số trọng yếu. Chúng tôi cam kết hợp tác lâu dài, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm củng cố năng lực công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam”.

Ông Brad Palmer, Phó chủ tịch HĐQT Savyint, trao chứng nhận đối tác phân phối chiến lược cho VietNet

Theo thỏa thuận hợp tác, VietNet với vai trò đối tác phân phối chiến lược và SAVIS với vai trò đối tác công nghệ tại Việt Nam sẽ cùng Savyint phối hợp triển khai, tích hợp và phát triển các giải pháp công nghệ xác thực, mã hoá, định danh, ký số, xác thực giao dịch tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Ông Brad Palmer, Phó chủ tịch HĐQT Savyint, trao chứng nhân đối tác công nghệ chiến lược toàn cầu cho Savis

Các giải pháp trọng tâm bao gồm:

· SAM Appliance - Giải pháp mã hóa dữ liệu, chứng thực chữ ký số All-in-one và định danh di động, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về ký số từ xa, blockchain, tiền số crypto, thanh toán di động mobile payment, mã hóa dữ liệu, mã hóa giao dịch, đóng dấu thời gian timestamp, bảo mật, xác thực hệ thống, IoT, Car2X...

· Hệ giải pháp định danh, xác thực di động: SAM Auth Identity Server, SAM FIDO Identity Server, Mobile Security (TrustShield, RASP+)

· PKI Appliance (Nextgen PKI) là giải pháp triển khai Hạ tầng Khóa Công khai thế hệ mới, được thiết kế trong một thiết bị phần cứng duy nhất, bao gồm hệ thống HSM phần cứng và phần mềm tích hợp hoàn chỉnh trong một thiết bị duy nhất, đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng PKI nội bộ chuyên dụng.

· Savyint Fraud Prevention & Risk Management được ứng dụng công nghệ AI/Machine Learning, Device Intelligence, xác thực mạnh (SCA), bảo mật API và sẵn sàng Hậu lượng tử (PQC), cho khả năng chống gian lận và quản lý rủi ro trên môi trường số.

Các giải pháp được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu cao về an toàn, phòng chống gian lận, tuân thủ pháp lý và khả năng mở rộng, phù hợp với thị trường Việt Nam và khu vực.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm, năng lực triển khai và chuyên môn kỹ thuật; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu giải pháp, trình diễn công nghệ và đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả triển khai và vận hành các giải pháp an toàn số. Hợp tác được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, bảo đảm phối hợp hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật và góp phần nâng cao mức độ an toàn, tin cậy giao dịch điện tử tại Việt Nam.

Ông Lê Tuấn Đạt, Tổng Giám đốc Vietnet cho biết: “Với vai trò là đối tác phân phối chiến lược, VietNet sẽ tập trung đưa các giải pháp SAM Appliance và SAM Auth Server, SAM FIDO Identity Server, Mobile Security (TrustShield, RASP+), tiếp cận thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và các hệ thống thông tin trọng yếu, bảo đảm phù hợp với yêu cầu pháp lý và mô hình vận hành.”

Cùng với đó, ông Phạm Văn Đức, Tổng Giám đốc SAVIS Group nhấn mạnh:“Với kinh nghiệm triển khai thực tế sâu rộng trong lĩnh vực hạ tầng an toàn thông tin, giao dịch điện tử, chữ ký số và dịch vụ tin cậy, SAVIS sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Savyint và VietNet trong việc tích hợp, vận hành và tối ưu các giải pháp xác thực, mã hóa và bảo mật số.”

Ông Hồ Văn Hương, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thăm quan khu trưng bày sản phẩm, giải pháp của Savyint, Vietnet và Savis

Sự kết hợp giữa Savyint (công nghệ lõi) – VietNet (phân phối & phát triển thị trường) - SAVIS (triển khai & tích hợp) được kỳ vọng tạo nên một mô hình hợp tác toàn diện, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp an toàn số hiệu quả, tuân thủ và tin cậy.

(Nguồn: Savyint Group)