Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023 - 9/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình hòa nhạc đặc biệt The Light of Melody sẽ diễn ra vào 20h ngày 10 và 11/7 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng thế giới và Việt Nam, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, sang trọng và sâu lắng.

The Light of Melody là nơi hội tụ của 3 giọng ca opera hàng đầu thế giới: Marcelo Álvarez, Kathryn Lewek và Joseph Calleja, bên cạnh sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam như: NSND Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, hợp xướng Phương Nam và Gió Xanh.

Chương trình tái hiện những tuyệt tác bất hủ của các nhà soạn nhạc lừng danh như Verdi, Puccini, Bellini, Giordano… trong một hành trình âm nhạc xuyên suốt, từ chất lãng mạn, mãnh liệt đậm nét Ý đến sự rực rỡ và quyến rũ của Tây Ban Nha hay vẻ hào hùng, tinh tế của âm nhạc Nga.

Với những giai điệu đầy xúc cảm và chiều sâu nghệ thuật, The Light of Melody không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là lời mời gọi người yêu nhạc khám phá vẻ đẹp bất tận của opera - loại hình nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao của nhân loại.

Được khánh thành vào tháng 7/2023, trong 2 năm qua, Nhà hát Hồ Gươm đã nhanh chóng khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, nghệ thuật quan trọng của Thủ đô và cả nước. Đây là không gian tôn vinh nghệ thuật truyền thống đồng thời kết nối, lan tỏa tinh hoa nghệ thuật quốc tế.

Từ nhạc kịch, ballet, giao hưởng đến các liveshow đương đại, Nhà hát Hồ Gươm luôn là điểm đến của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới, phục vụ công chúng đa dạng lứa tuổi và tầng lớp.

Đặc biệt, nơi đây đã vinh dự tổ chức nhiều sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và các đoàn ngoại giao đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Nga, Cuba, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…

Kathryn Lewek biểu diễn Lucia di Lammermoor: Eccola! (Mad Scene)

Marcelo Álvarez (Argentina) - giọng tenor được đánh giá là một trong những tài năng opera xuất sắc nhất thế giới hiện nay từng biểu diễn tại các nhà hát danh giá như: La Fenice, Covent Garden, Metropolitan Opera, Paris Opera… Kathryn Lewek (Mỹ) - giọng soprano nổi bật với vai Nữ hoàng bóng đêm trong các vở opera của Mozart, từng xuất hiện tại nhiều sân khấu uy tín toàn cầu. Cô là gương mặt quen thuộc của chuỗi truyền hình trực tiếp Live in HD của Nhà hát Metropolitan. Joseph Calleja (Malta) - được mệnh danh là "giọng tenor trữ tình hay nhất hiện nay". Cô sở hữu sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt vai diễn kinh điển, giải thưởng danh giá và những đóng góp lớn cho cộng đồng qua các hoạt động xã hội và từ thiện.