Từ phố phường Hà Nội, miền Tây sông nước đến vùng quê miền Trung nắng gió, 3 họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến mang những ký ức, tình cảm dành cho quê hương vào 40 tác phẩm hội họa và sắp đặt tại TPHCM.

Triển lãm Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người của 3 họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến vừa khai mạc tại TPHCM, giới thiệu 40 tác phẩm hội họa và sắp đặt với nhiều chất liệu như màu khoáng, màu nước, chất liệu tổng hợp, sắt, bê tông và xe hơi cũ.

Thông qua các tác phẩm, ba họa sĩ mang đến những góc nhìn khác nhau về thiên nhiên, con người và vùng đất nơi họ sinh ra, lớn lên hoặc từng gắn bó.

Đặng Quang Tiến - Nỗi nhớ miền Tây qua tranh vịt chạy đồng, rừng tràm

Các tác phẩm đậm chất miền Tây trong tranh của Đặng Quang Tiến.

Họa sĩ Đặng Quang Tiến sinh ra tại Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Lớn lên giữa vùng sông nước miền Tây, anh dành nhiều tình cảm cho cảnh sắc thiên nhiên và đời sống văn hóa đặc trưng của vùng châu thổ. Những hình ảnh thân thuộc ấy trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hành trình sáng tác của anh.

Chia sẻ với VietNamNet, Đặng Quang Tiến kể mang đến triển lãm 15 tác phẩm với 2 chủ đề chính là vịt chạy đồng và rừng tràm miền Tây Nam Bộ. Đây đều là những hình ảnh gần gũi với quê hương, được anh khai thác theo góc nhìn và ngôn ngữ hội họa riêng.

“Với loạt tranh vịt chạy đồng, tôi muốn tạo nên một xã hội thu nhỏ, nơi mỗi con vịt có sự khác biệt riêng. Cũng như con người, ai cũng muốn khẳng định bản thân, không hòa lẫn với người khác và tìm thấy con đường của mình. Còn với tranh rừng tràm, tôi muốn lưu giữ những cảnh sắc đặc trưng của quê hương miền Tây”, họa sĩ chia sẻ.

Qua chất liệu màu nước, anh khắc họa vẻ đẹp bình dị, phóng khoáng của miền Tây, đồng thời gửi gắm tình cảm dành cho vùng đất đã nuôi dưỡng mình.

Nguyễn Ngọc Dân - Nhịp điệu ký ức từ những góc phố Hà Nội

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân gợi ký ức về Hà Nội xưa.

Rời Hà Nội vào TPHCM sinh sống và làm việc, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân vẫn mang theo nhiều ký ức về Thủ đô. Với anh, nỗi nhớ Hà Nội không chỉ nằm ở những danh lam thắng cảnh mà còn hiện diện trong các chi tiết đời thường như cột điện chằng chịt dây, góc phố rêu phong hay ánh đèn đường vàng vọt.

Bằng ngôn ngữ hội họa kết hợp nghệ thuật sắp đặt, anh khai thác nhịp điệu của phố phường và những đường dây điện, biến các vật thể tưởng chừng khô khan, thô ráp thành những hình ảnh giàu tính tạo hình và gợi nhớ. Sắt, bê tông, xe hơi cũ... được đưa vào tác phẩm, tạo nên cách thể hiện khác biệt so với hội họa truyền thống.

Qua những sáng tác lần này, Nguyễn Ngọc Dân tái hiện một Hà Nội thân thuộc trong ký ức, đồng thời gửi gắm tình cảm đến những người con thủ đô đang sinh sống xa quê.

Phạm Thanh Toàn - Khát vọng bình yên từ miền quê nắng gió

Phạm Thanh Toàn sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), vùng đất miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và thiên tai. Những trải nghiệm gắn với quê hương trở thành chất liệu để anh đưa vào hội họa.

Tranh của Phạm Thanh Toàn.

Các tác phẩm của Phạm Thanh Toàn mang đậm hình ảnh làng quê và đời sống lao động bình dị. Sử dụng màu khoáng và chất liệu tổng hợp, anh lựa chọn những đề tài gần gũi như mùa lúa chín, hạt thóc, ruộng tôm, cá, cua đồng... Qua đó, họa sĩ gợi lên nhịp sống nông thôn cùng mong muốn về một cuộc sống bình yên, no đủ.

Đáng chú ý, trong số tranh trưng bày lần này, người xem còn bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ tảo tần, đặc biệt là người mẹ nơi quê nghèo. Chủ đề “Gồng gánh mưu sinh – nuôi con ăn học” khắc họa những nhọc nhằn, hy sinh thầm lặng của người mẹ trong hành trình chăm lo cho gia đình.

Ba họa sĩ tại sự kiện triển lãm.

Dù có sự khác biệt về chất liệu, đề tài và phong cách thể hiện, 3 họa sĩ gặp nhau ở sự say mê, nghiêm túc với hội họa. Họ không đặt ra một chủ đề chung hay buộc các tác phẩm phải đi theo cùng một thông điệp, mà dành không gian để mỗi người thể hiện thế giới nghệ thuật riêng. Sự khác biệt ấy cũng tạo nên sự đa dạng cho triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến 24/11 tại không gian Cảng Sài Gòn, TPHCM.

Không gian trưng bày triển lãm

Ảnh, clip: HK, BTC