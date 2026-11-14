Tác phẩm "Về bến" được một quỹ sưu tầm khi chưa trưng bày, họa sĩ Hồng Tuấn vui mừng dành toàn bộ số tiền có được tặng trẻ em vùng cao.

Sáng 14/11, nhóm họa sĩ Mười Bốn khai mạc triển lãm Miền xa - Miền gần trưng bày gần 80 tác phẩm hội họa đa chất liệu. Triển lãm không chỉ đánh dấu hành trình sáng tác thực tế đầy thăng hoa của 12 họa sĩ đa thế hệ từ 5X đến 9X mà còn để lại những khoảng lặng tri ân sâu sắc và nghĩa cử thiện nguyện ấm áp.

Triển lãm trưng bày gần 80 tác phẩm hội họa đa chất liệu.

Miền xa - Miền gần đưa người xem chậm lại một nhịp để lắng nghe hơi thở bình dị của thiên nhiên và đời sống. Gần 80 tác phẩm sơn dầu, phấn pastel và ký họa hiện diện trong không gian triển lãm là kết tinh từ dự án thực tế kéo dài từ tháng 9-11/2026 của 12 họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Trước ngày hội ngộ tại Thủ đô, các nghệ sĩ đã cùng nhau rong ruổi qua hai đợt lưu trú sáng tác tiền triển lãm như những chương nhỏ nối tiếp của một hành trình cảm xúc.

Tại workshop Nhìn vào thiên nhiên diễn ra ở Bắc Sơn (Lạng Sơn) từ ngày 21/9-9/10/2026, thung lũng đặc trưng miền trung du và vùng núi Bắc Bộ đã đánh thức những rung cảm riêng biệt nơi mỗi người cầm cọ. Tiếp nối sau đó là workshop Một ngày khác từ ngày 12-16/10/2026 tại Phong Nha (Quảng Bình). Giữa bức tranh sơn thủy hữu tình với dòng sông Son xanh biếc uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi trùng điệp, những mái nhà tre nứa, góc nhà thờ hay con thuyền nhỏ neo đậu bên bến nước đều trở thành chất liệu sống động cho các họa sĩ.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về hành trình lần thứ 5 đồng hành cùng anh em đồng nghiệp, họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thuần khiết của những vùng đất chưa chịu nhiều tác động của đô thị hóa. Theo anh, dù thể hiện bằng sơn dầu với những gam màu mạnh mẽ hay phấn pastel mềm mại, bức tranh suy cho cùng vẫn là phương tiện để người nghệ sĩ giãi bày trọn vẹn rung cảm chân thật nhất trước thiên nhiên.

Cùng chung mạch cảm xúc ấy, họa sĩ Phạm Thái cũng ghi dấu ấn đậm nét với loạt tác phẩm giàu năng lượng sau những ngày trực họa thăng hoa giữa núi rừng Phong Nha.

Tác phẩm "Về bến" được sưu tầm trước khai mạc triển lãm.

Tại triển lãm, tác phẩm phong cảnh mang tên Về bến của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn đã được một quỹ sưu tập. Toàn bộ số tiền bán tranh ngay lập tức được họa sĩ trao tặng cho Câu lạc bộ Nhân đạo Sala – tổ chức quy tụ các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, phóng viên và chuyên gia y tế Mỹ mà anh đã đồng hành suốt 3 năm qua trong những chuyến đi phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật vùng cao. Với họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn, việc dùng chính tác phẩm nghệ thuật của mình để tiếp sức cho hành trình thiện nguyện thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Các họa sĩ tham gia workshop.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình workshop Miền xa - Miền gần do họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa điều phối đã diễn ra sôi nổi ngay tại không gian trưng bày. Với cụm tiểu cảnh thiên nhiên gần gũi cùng sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ khách mời và sinh viên các trường mỹ thuật, buổi vẽ trực tiếp đã xóa nhòa khoảng cách giữa tác giả và người thưởng ngoạn.

Triển lãm Miền xa - Miền gần mở cửa đón công chúng yêu nghệ thuật đến hết ngày 5/12 tại Không gian nghệ thuật 44 Yên Phụ (Hà Nội).