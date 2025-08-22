Những ngày gần đây, trên cao tốc ở Hà Nam (Trung Quốc), một bà lão tóc bạc đứng gần trạm thu phí, liên tục vẫy tay, ra hiệu dừng xe.

Thoạt nhìn, nhiều người cảnh giác vì sợ bị làm phiền hay lừa đảo. Nhưng điều bất ngờ là khi câu chuyện được chia sẻ, hầu hết cư dân mạng không hề chỉ trích, ngược lại còn xúc động.

Trong đoạn video, bà lão mặc áo hoa, đội khăn chống nắng, đứng ngay sát làn xe trong cùng dưới trưa hè nắng gắt.

Ban đầu, hành động của bà lão khiến nhiều người cảnh giác. Ảnh: Sohu

Khuôn mặt bà đỏ sạm, bên cạnh là chiếc xe ba gác chở nửa bao bột mì, rau, trái cây. Dù đồ đạc được che chắn cẩn thận, bà vẫn đứng phơi mình ngoài trời, mệt mỏi và thất vọng vì nhiều xe chạy qua mà không ai dừng lại.

Một blogger tình cờ đi qua, đã lại gần hỏi thăm. Lúc ấy mới biết, bà không xin đi nhờ mà chỉ muốn gửi số thực phẩm này cho cháu trai ở Trịnh Châu. Vì cháu bận rộn ít khi về, bà thương nên tự mang đồ ra tận cao tốc, mong có ai giúp gửi đi.

Nghe chuyện, blogger cảm động, xin địa chỉ rồi tìm đến Trịnh Châu. Ở đó, người cháu – một thanh niên thế hệ 2000 – đang mặc đồng phục giao hàng, chạy xe máy điện cùng cậu con trai mới 3 tuổi.

Hình ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi đứa trẻ nhỏ bé ấy phải theo bố rong ruổi dưới trời nắng chang chang.

Qua trò chuyện mới biết, bé trai mắc bệnh bạch cầu, đầu cạo trọc để điều trị, luôn phải đeo khẩu trang. Mẹ bé vừa ốm, không thể trông con nên người cha buộc phải vừa đi làm, vừa mang con theo.

Theo Sohu, cháu trai của bà lão làm việc từ sáng đến nửa đêm, nhận thêm việc livestream để kiếm tiền thuốc men. Trong lòng anh luôn day dứt vì không lo được cho bà nội – người đã nuôi mình từ nhỏ.

Sau khi nghe blogger kể lại, bà lão khăng khăng không muốn làm phiền, nhưng rồi cũng đồng ý đến gặp cháu. Đêm muộn, khi chàng trai kết thúc buổi livestream, bà bước đến với túi bánh bao trên tay. Thấy bà, anh òa khóc nức nở, quỳ xuống như một đứa trẻ. Bà ôm cháu, vỗ về: “Có bà ở đây rồi, đừng sợ”.

Trong lúc người cháu đang ăn bánh bao, bà rút tiền nhét vào túi áo dù cháu trai liên tục từ chối. Hình ảnh người bà gần 80 tuổi lặn lội đường xa, chỉ để trao tận tay cháu gói đồ ăn, khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Người cháu sau đó chia sẻ, anh không dám gặp bà vì cảm thấy xấu hổ. Anh được bà nuôi lớn nhưng nay tay trắng, gánh nặng gia đình và đứa con bệnh tật, sợ bà lại phải lo thêm.

Cháu trai òa khóc khi thấy bà. Ảnh: Sohu

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, cộng đồng mạng rưng rưng trước tình bà cháu thiêng liêng, gửi lời động viên và mong phép màu đến với cậu bé kém may mắn.