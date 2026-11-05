Ngày 3/11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 ở TP.HCM, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên và doanh nghiệp tiếp tục được Fortune vinh danh trong hai bảng xếp hạng uy tín của khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và đại diện các tập đoàn hàng đầu khu vực, thảo luận về những chuyển dịch kinh tế toàn cầu và động lực tăng trưởng mới.

Tại sự kiện, bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia). Đồng thời, Vinamilk tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500).

Dấu ấn nữ lãnh đạo Việt Nam trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Mai Kiều Liên đứng thứ 71, tăng hai bậc so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tổng Giám đốc Vinamilk góp mặt trong danh sách 100 nữ lãnh đạo quyền lực nhất châu Á do Fortune bình chọn.

Danh sách năm nay quy tụ 100 nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng. Fortune đánh giá các ứng viên dựa trên quy mô, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, thành tựu sự nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trong phần giới thiệu, Fortune nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk của bà Mai Kiều Liên, từ một kỹ sư ngành sữa năm 1976 đến vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992. Bà là một trong những CEO có thâm niên điều hành lâu năm tại Việt Nam, dẫn dắt Vinamilk qua nhiều dấu mốc quan trọng như cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán và mở rộng kinh doanh quốc tế.

Dưới sự điều hành của bà, Vinamilk từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Triết lý lấy chất lượng sản phẩm và người tiêu dùng làm trọng tâm, cùng chiến lược đầu tư dài hạn cho công nghệ, nhân lực đã góp phần định hình hướng phát triển của doanh nghiệp.

Bước sang tuổi 50, Vinamilk tiếp tục chuyển mình thông qua tái định vị thương hiệu, đổi mới danh mục sản phẩm, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững, hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, bà Mai Kiều Liên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, nơi các lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận về biến động kinh tế, địa chính trị, xu hướng công nghệ và những động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, các phiên thảo luận dành cho cộng đồng Fortune Most Powerful Women Asia nhấn mạnh vai trò của nữ lãnh đạo trong thúc đẩy hợp tác, đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Sự hiện diện của bà Mai Kiều Liên tại diễn đàn góp phần khẳng định dấu ấn của nữ doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng lãnh đạo khu vực, với năng lực quản trị, khả năng thích ứng và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Vinamilk ba năm liên tiếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Năm 2026, Vinamilk tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 ở vị trí 164. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xếp hạng, đồng thời là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam duy trì sự hiện diện trong danh sách kể từ khi Fortune bắt đầu công bố bảng xếp hạng này vào năm 2024.

Fortune Southeast Asia 500 đánh giá doanh nghiệp dựa trên doanh thu, phản ánh quy mô và vị thế trong nền kinh tế khu vực. Năm 2026, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong bảng xếp hạng quy tụ nhiều tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp thực phẩm, dinh dưỡng Việt Nam.

Bà Mai Kiều Liên đại diện Vinamilk nhận vinh danh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 từ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và bà Khoon Fong Ang – Giám đốc điều hành Fortune Asia. Ảnh: BTC

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk hiện sở hữu 16 nhà máy, 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa và được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Hai danh hiệu Fortune năm 2026 ghi dấu cột mốc nửa thế kỷ phát triển của Vinamilk. Trong khi Most Powerful Women Asia ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên, Fortune Southeast Asia 500 phản ánh quy mô, vị thế và thành quả phát triển của doanh nghiệp.

Từ nền tảng xây dựng suốt 50 năm, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến những mục tiêu tăng trưởng mới và mở rộng vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Tú Uyên