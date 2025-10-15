Cuộc thi nhằm khuyến khích trẻ em ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng.

Sân chơi AI khơi dậy tinh thần hợp tác và sáng tạo của thanh thiếu niên, từ công nghệ đến ứng dụng thực tế. Ảnh: Midjourney

Trong đoạn video công bố cuộc thi, bà Melania Trump chia sẻ: “Là người từng tạo ra một sách nói sử dụng công nghệ AI và vận động cho an toàn trực tuyến qua đạo luật Take It Down Act, tôi đã chứng kiến tận mắt tiềm năng mạnh mẽ của công nghệ này. Giờ đây, tôi muốn trao ngọn đuốc đổi mới cho thế hệ trẻ.”

Theo thể lệ, mọi học sinh trên toàn nước Mỹ đều có thể đăng ký tham gia, cá nhân hoặc theo nhóm. Các em sẽ thực hiện một dự án sử dụng công nghệ hoặc phương pháp AI nhằm giải quyết một thách thức cụ thể của cộng đồng - từ môi trường, giao thông, giáo dục, đến y tế hay an sinh xã hội.

Ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cho biết mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy tinh thần hợp tác và sáng tạo của thanh thiếu niên, vì AI sẽ là “ngôn ngữ” của tương lai mà các em cần làm chủ.

“Chúng tôi muốn thế hệ trẻ Mỹ được tiếp cận, thử nghiệm và sáng tạo cùng các công cụ AI - ngay từ bây giờ”, ông nói trong chương trình Fox and Friends của Fox News.

Cuộc thi cho phép đăng ký từ ngày phát động và hạn chót nộp bài vào cuối tháng 12.

Mỗi đội phải có một người lớn hoặc giáo viên bảo trợ. Các vòng thi khu vực sẽ diễn ra vào mùa xuân năm tới, và những đội chiến thắng toàn quốc sẽ được mời đến Nhà Trắng để trình bày dự án của mình.

Sáng kiến này được triển khai theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký, với mục tiêu thúc đẩy giáo dục về trí tuệ nhân tạo cho thanh thiếu niên Hoa Kỳ.

(Theo The Guardian)