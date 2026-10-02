Dự kiến tăng gấp đôi dân số - chạm mốc 6 triệu người vào năm 2050, Đà Nẵng được kỳ vọng thu hút 3 nhóm cư dân: giới chuyên gia phục vụ các mô hình kinh tế mới, người nước ngoài và những người trẻ tìm kiếm một môi trường sống tốt hơn.

Đà Nẵng hiện là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, dân số ở mức hơn 3 triệu người. Quy hoạch chung đến năm 2050 đặt mục tiêu Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, dân số 6 triệu và phát triển các mô hình đô thị lấn biển.

Siêu đô thị Đà Nẵng được dự báo sẽ có quy mô 6 triệu dân vào năm 2050. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Để tiến tới quy mô này, bên cạnh tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1,1 - 1,2% (theo báo cáo Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển thành phố Đà Nẵng), tỷ lệ gia tăng dân số cơ học mới chính là "đòn bẩy" quyết định. Trong bức tranh tăng gấp đôi dân số trong 25 năm tới, có ba nhóm chân dung chính đang được kỳ vọng là động lực chính.

Chuyên gia tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lấy Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ) là mũi nhọn phát triển kinh tế trong thời gian tới, Đà Nẵng được kỳ vọng thu hút hàng trăm nghìn lao động chất lượng cao sinh sống làm việc.

Con số này là hoàn toàn khả quan khi hai đại dự án Trung tâm Tài chính và FTZ đều đang được triển khai mạnh mẽ. Các tập đoàn thiết kế chip danh tiếng toàn cầu, tiêu biểu như Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, FPT Semiconductor, Viettel CNC đều đã tới Đà Nẵng xây dựng chi nhánh và mở rộng nguồn lực.

Thành phố theo đó cũng áp dụng các chính sách hấp dẫn như giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia quốc tế và gia đình đi cùng, áp dụng khung lương tới 150 triệu đồng/tháng cho các nhân sự đầu ngành để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng này.

Cư dân quốc tế chọn Đà Nẵng làm “ngôi nhà thứ hai”

Song song với đó là làn sóng cư dân quốc tế chọn nơi đây làm ngôi nhà thứ hai để tận hưởng lối sống.

Thứ nhất là nhóm chuyên gia nước ngoài tới làm việc ở Đà Nẵng. Họ là đội ngũ tổng giám đốc, giám đốc ẩm thực người châu Âu, Úc tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao; các kỹ sư điều hành chuỗi cung ứng người Nhật Bản, Hàn Quốc tại Khu Công nghệ cao và KCN Hòa Khánh; cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ đến từ Mỹ, Ấn Độ.

Đà Nẵng thu hút người nước ngoài đến làm việc và nghỉ hưu. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Thứ hai là đội ngũ cộng đồng làm việc từ xa tự do (digital nomads), tập trung tại các khu vực ven biển từ Đà Nẵng và Hội An.

Thứ ba là nhóm người trung niên phương Tây chọn Đà Nẵng để nghỉ dưỡng dài ngày hoặc nghỉ hưu. Năm nay, cả tạp chí Forbes (Mỹ) và Grazia (Pháp) đều lần lượt gọi tên Đà Nẵng - Việt Nam là điểm đến nghỉ ngơi lý tưởng cho giới trung niên và định danh như một xu hướng rõ rệt.

Đà Nẵng năm 2025 có 7 triệu người nước ngoài đăng ký tạm trú, cao gấp đôi dân số Đà Nẵng hiện tại - khoảng 3,05 triệu người, cho thấy sức hút đặc biệt của thành phố với người nước ngoài. Chi phí hợp lý cùng cảnh quan, văn hóa hiếu khách và dịch vụ y tế, giáo dục đầy đủ giúp người nước ngoài sẵn lòng dành nhiều thời gian lưu trú hoặc định cư tại Đà Nẵng như một ngôi nhà thứ hai.

Người dân các đô thị lớn chọn Đà Nẵng an cư

Sôi nổi nhất trong dòng chảy dịch chuyển này là giới lao động và các cặp gia đình trẻ từ Hà Nội, TP.HCM cùng các tỉnh thành lân cận.

Giữa lúc các đô thị lớn chìm trong áp lực kẹt xe, chi phí đắt đỏ và bầu không khí ngột ngạt, xu hướng "bỏ phố về biển" đưa Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng. Thành phố sở hữu địa thế hiếm có "lưng tựa núi, mặt hướng biển, sông Hàn chảy giữa lòng đô thị", kết hợp cùng nền tảng sinh thái vượt trội: chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn duy trì ở mức "Tốt", từng dẫn đầu cả nước về Chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI) cùng khí hậu ôn hòa quanh năm.

Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Đà Nẵng du lịch và sau đó trở lại và làm việc, sinh sống lâu dài. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Bên cạnh không gian sống trong lành, Đà Nẵng còn là bệ phóng sự nghiệp vững chắc. Sức hút từ ngành du lịch mũi nhọn và định hướng vươn lên thành trung tâm tài chính Đông Nam Á, đang kéo theo các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ về, mở ra không gian phát triển nghề nghiệp rộng mở cho thế hệ trẻ.

Sự hội tụ của dòng lao động trẻ, các gia đình hiện đại, đội ngũ chuyên gia và cư dân quốc tế đang phác họa lại toàn diện chân dung nhân khẩu học Đà Nẵng, hiện thực hóa tầm nhìn siêu đô thị 6 triệu dân, đưa thành phố vươn tầm thành cực tăng trưởng kiểu mẫu mang tầm vóc quốc tế.

Hà Liên