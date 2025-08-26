Theo SCMP, vụ việc xảy ra hôm 11/8. Bà Cui được người quen dẫn tới một phòng thẩm mỹ gần khu dân cư. Tại đây, bác sĩ cho rằng những nếp nhăn ở khóe mắt (nếp chân chim) của bà là dấu hiệu “vận xui”, khiến chồng dễ ngoại tình.

Không chỉ vậy, nếp nhăn giữa hai lông mày của bà cũng bị cho là ảnh hưởng xấu tới con cái, gây xui xẻo cho gia đình. Thậm chí, bác sĩ còn khẳng định sống mũi của bà quá tẹt, cần nâng để “mở đường tài vận”.

Ảnh: SCMP

Khi bà Cui còn đang hoang mang, nhân viên phòng khám đã chủ động lấy điện thoại, quét mã thanh toán và yêu cầu bà nhập mật khẩu.

Toàn bộ 62.000 Nhân dân tệ (hơn 228 triệu đồng) trong tài khoản – vốn là tiền tiết kiệm để đóng học phí cho cháu – đã được chi trả cho liệu trình trùng tu nhan sắc để "cải vận" của bà Cui.

Sau hơn 10 lần can thiệp và điều trị tại đây, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà gần như không thể há miệng ăn, thường xuyên đau đầu và buồn nôn.

Gia đình bà Cui cho biết đã liên hệ phòng khám để làm rõ vụ việc và yêu cầu bồi thường nhưng bị từ chối. Họ sẽ tiến hành các bước pháp lý sau khi có kết quả giám định sức khỏe và chờ điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.

Sau khi được truyền thông đăng tải, vụ việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích bà Cui quá mê tín, trong khi số khác cho rằng nguyên nhân là do phòng khám lợi dụng sự cả tin của khách hàng trung niên để trục lợi.