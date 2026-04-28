Ba đơn vị xuất bản - phát hành lớn gồm Alpha Books, Đông A và First News chính thức ký kết thành lập Liên minh phát triển xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam (Vietnam Reading Alliance - VRA), mở ra hướng liên kết mới cho ngành xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập.

Lễ công bố diễn ra tại Trạm Đọc (Hà Nội), đánh dấu bước chuyển từ hợp tác riêng lẻ sang mô hình liên kết có tổ chức, có cam kết dài hạn. Theo các đơn vị sáng lập, sự ra đời của VRA nhằm hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng xuất bản và xây dựng xã hội học tập.

VRA được định hình là một liên minh tự nguyện, hoạt động trên nguyên tắc bình đẳng, minh bạch. Thay vì thay thế vai trò của từng đơn vị, liên minh đóng vai trò nền tảng kết nối, giúp các thành viên phối hợp hành động, gia tăng sức lan tỏa trong cộng đồng.

Mục tiêu dài hạn là thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao chuẩn mực xuất bản, hướng tới xây dựng một nền xuất bản hiện đại, giàu bản sắc, lấy tri thức làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu, VRA xác định 6 nhóm hoạt động trọng tâm: tổ chức hội sách trên toàn quốc; thúc đẩy phong trào đọc trong cộng đồng; phát triển điểm đọc tại trường học; xây dựng hệ thống thư viện tư nhân và doanh nghiệp; chống sách lậu, bảo vệ bản quyền; đồng thời đào tạo nhân lực cho ngành xuất bản.

Đáng chú ý, liên minh đặt mục tiêu mở rộng không gian tiếp cận tri thức ra ngoài trường học, hướng tới hình thành cộng đồng độc giả học tập suốt đời, trong đó sách đóng vai trò trung tâm.

Một điểm mới của VRA là mô hình vận hành không hình thành lợi nhuận chung. Mỗi dự án sẽ có một đơn vị chủ trì điều phối, chi phí được công khai, các bên cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích theo mức độ tham gia.

Các thành viên cũng cam kết không phá giá thị trường, không ảnh hưởng đến hệ thống phát hành hiện hữu, qua đó hướng tới xây dựng môi trường xuất bản minh bạch, lành mạnh.

Đại diện các đơn vị sáng lập cho rằng, trong bối cảnh ngành xuất bản đối mặt nhiều thách thức, mô hình liên minh sẽ giúp các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và đóng góp tốt hơn cho xã hội.

Không chỉ dừng ở hoạt động bán sách, các hội sách tương lai được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa tích hợp, kết hợp triển lãm, âm nhạc và nghệ thuật nhằm khơi dậy cảm hứng đọc trong cộng đồng.