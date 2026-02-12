Diễn đàn Xuất bản quốc tế Istanbul là sự kiện thường niên có uy tín của ngành xuất bản thế giới do Hiệp hội Chuyên nghiệp In ấn và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu trọng tâm của diễn đàn là thúc đẩy trao đổi bản quyền, mở rộng hợp tác nội dung và xây dựng Istanbul trở thành một điểm kết nối quan trọng trên bản đồ xuất bản toàn cầu.

Ông Mehmet Burhan Genc - Chủ tịch Hiệp hội Chuyên nghiệp In ấn và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh định hướng đưa các tác phẩm viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đến gần hơn với bạn đọc quốc tế, đồng thời tăng cường dòng chảy nội dung 2 chiều giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khác.

Theo BTC, kể từ khi triển khai vào năm 2016, diễn đàn đã ghi nhận hơn 35.000 cuộc gặp song phương và trên 25.000 thỏa thuận sơ bộ về bản quyền. Con số này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của sự kiện như một trạm trung chuyển nội dung quốc tế, nơi các nhà xuất bản có thể trao đổi trực tiếp, hiệu quả và tập trung.

Điểm đáng chú ý của diễn đàn là mô hình làm việc theo lịch hẹn được sắp xếp trước, giúp tối ưu hóa thời gian, tăng tính chuyên môn và chiều sâu đối thoại thay vì chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao.

Trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, Indonesia được lựa chọn là quốc gia trọng điểm. Ông Halil Celik, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, việc tập trung vào một quốc gia mỗi năm nhằm tạo điều kiện cho các nhà xuất bản xây dựng quan hệ hợp tác trực tiếp và bền vững.

Theo ông, cách làm này không chỉ giúp tăng cơ hội giao dịch bản quyền mà còn hỗ trợ các bên hiểu sâu hơn về cấu trúc thị trường, hành vi độc giả và khung pháp lý bản quyền của quốc gia được lựa chọn. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh ngành xuất bản toàn cầu ngày càng chịu tác động mạnh từ chuyển đổi số và thay đổi mô hình tiêu thụ nội dung.

Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ bản quyền truyền thống, diễn đàn năm nay tiếp tục mở rộng kết nối nội dung đa nền tảng, thúc đẩy đối thoại giữa lĩnh vực xuất bản với nội dung số. Sự giao thoa này phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của ngành trong kỷ nguyên số hóa, nơi sách in, sách điện tử, audiobook và các hình thức nội dung mới cùng tồn tại và bổ trợ lẫn nhau.

Đại diện Việt Nam, bà Phạm Thuỷ (Thái Hà Books) - góp mặt trong chuỗi hoạt động kết nối bản quyền và trao đổi nội dung quốc tế.

Góc nhìn từ đại diện Việt Nam

Tham dự diễn đàn với tư cách đại diện Thái Hà Books (Việt Nam), bà Phạm Thuỷ đánh giá cao mô hình làm việc chuyên nghiệp, tập trung vào chiều sâu nội dung.

"Điều tôi cảm nhận rõ tại diễn đàn là sự coi trọng chất lượng của từng cuộc đối thoại. Các cuộc gặp không chỉ dừng ở việc giới thiệu danh mục sách mà đi sâu vào giá trị nội dung, khả năng thích ứng văn hóa và hành trình dài hơi của một cuốn sách khi bước ra thị trường quốc tế,” bà chia sẻ.

Theo bà Phạm Thuỷ, việc trao đổi bản quyền hiện nay không đơn thuần là một giao dịch thương mại. Đằng sau mỗi hợp đồng là quá trình cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng đối thoại giữa cuốn sách với bối cảnh văn hóa mới, cũng như tiềm năng phát triển lâu dài tại thị trường tiếp nhận.

Từ góc nhìn của Thái Hà Books, việc tham gia các diễn đàn xuất bản quốc tế và chương trình học bổng chuyên ngành không chỉ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn là dịp để nhìn lại vai trò của xuất bản trong bối cảnh toàn cầu hóa.

"Xuất bản hôm nay không chỉ là mua và bán bản quyền. Đó là quá trình lựa chọn những câu chuyện có khả năng đối thoại lâu dài với bạn đọc. Việc tham gia diễn đàn giúp chúng tôi có thêm không gian để lắng nghe, học hỏi và suy nghĩ sâu hơn về cách đưa những cuốn sách có chiều sâu, mang tính khai mở tri thức đến với độc giả Việt Nam" bà Thuỷ nói.

Trong bối cảnh ngành xuất bản thế giới đang đối diện với nhiều thách thức, từ cạnh tranh nội dung số đến thay đổi thói quen đọc, các diễn đàn chuyên môn như Istanbul được xem là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác.

Việc duy trì các cuộc gặp trực tiếp, có chiều sâu, cùng định hướng tập trung theo từng thị trường cụ thể cho thấy nỗ lực của Ban tổ chức trong việc tạo ra giá trị thực chất thay vì chỉ dừng ở quy mô.