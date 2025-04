Thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy trong lực lượng công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 9 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng, phó trưởng công an thành phố tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.