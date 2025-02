Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay (28/2) tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 9 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, công an cấp thành phố.

Theo đó, 3 cán bộ mang cấp bậc đại tá và 6 cán bộ là thượng tá đều giữ chức vụ chủ chốt trong các đơn vị, lực lượng công an tỉnh như: Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT; trưởng, phó phòng; phó trưởng Công an TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa.

Đại tá Vũ Như Hà trao quyết định cho các cán bộ nghỉ hưu. Ảnh: Q.H.

Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, tất cả các cán bộ nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đợt này đều là những lãnh đạo đã trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau. Trên cương vị nào, họ cũng luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khi có chủ trương của Bộ Công an về tinh gọn bộ máy cũng như chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, dù còn thời gian công tác, các đồng chí đã tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ.