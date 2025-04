Chi tiết 30 đơn vị hành chính xã, phường vừa được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tán thành chủ trương sắp xếp: 1. Thành lập Phường Vũng Tàu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: 1,2,3,4,5, Thắng Nhì, Thắng Tam (TP Vũng Tàu). Trụ sở tại UBND TP Vũng Tàu. 2. Thành lập phường Tam Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: 7,8,9, Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu). Trụ sở tại UBND phường Nguyễn An Ninh. 3. Thành lập phường Rạch Dừa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: 10, Thắng Nhất, Rạch Dừa (TP Vũng Tàu). Trụ sở tại UBND phường 10. 4. Thành lập phường Phước Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: 11, 12 (TP Vũng Tàu). Trụ sở tại UBND phường 12. 5. Giữ nguyên toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. 6. Thành lập phường Bà Rịa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn, Phước Hưng (TP Bà Rịa). Trụ sở tại UBND TP Bà Rịa. 7. Thành lập phường Long Hương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: Kim Dinh, Long Hương và xã Tân Hưng (TP Bà Rịa). Trụ sở tại UBND phường Kim Dinh. 8. Thành lập phường Tam Long trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của phường Long Tâm và các xã: Hòa Long, Long Phước (TP Bà Rịa). Trụ sở tại UBND xã Hòa Long. 9. Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: Mỹ Xuân, Phú Mỹ (TP Phú Mỹ). Trụ sở tại UBND TP Phú Mỹ. 10. Thành lập phường Tân Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài (TP Phú Mỹ). Trụ sở tại UBND phường Hắc Dịch. 11. Thành lập phường Tân Phước trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: Tân Phước, Phước Hòa (TP Phú Mỹ). Trụ sở tại UBND phường Phước Hòa. 12. Thành lập phường Tân Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các phường: Tân Hòa, Tân Hải (TP Phú Mỹ). Trụ sở tại UBND phường Tân Hải. 13. Thành lập xã Châu Pha trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Châu Pha, Tóc Tiên (TP Phú Mỹ). Trụ sở tại UBND xã Châu Pha. 14. Thành lập xã Ngãi Giao trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Ngãi Giao và các xã: Bình Ba, Suối Nghệ (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND huyện Châu Đức. 15. Thành lập xã Bình Giã trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Bình Giã, Bình Trung, Quảng Thành (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND xã Bình Giã. 16. Thành lập xã Kim Long trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Kim Long và các xã: Bàu Chinh, Láng Lớn (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND thị trấn Kim Long. 17. Thành lập xã Châu Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Cù Bị, Xà Bang (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND xã Xà Bang. 18. Thành lập xã Xuân Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Suối Rao, Xuân Sơn, Sơn Bình (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND xã Xuân Sơn. 19. Thành lập xã Nghĩa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Đá Bạc, Nghĩa Thành (huyện Châu Đức). Trụ sở tại UBND xã Nghĩa Thành. 20. Thành lập xã Hồ Tràm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Phước Bửu và các xã: Phước Tân, Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). Trụ sở tại UBND huyện Xuyên Mộc. 21. Thành lập xã Xuyên Mộc trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Xuyên Mộc, Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc). Trụ sở tại UBND xã Bông Trang. 22. Thành lập xã Hòa Hội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc). Trụ sở tại UBND xã Hòa Bình. 23. Thành lập xã Bàu Lâm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Bàu Lâm, Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc). Trụ sở tại UBND xã Bàu Lâm. 24. Giữ nguyên toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 25. Giữ nguyên toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 26. Thành lập xã Đất Đỏ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Đất Đỏ và các xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Long Thọ (huyện Long Đất). Trụ sở tại UBND huyện Long Đất. 27. Thành lập xã Long Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Long Hải và các xã: Phước Tỉnh, Phước Hưng (huyện Long Đất). Trụ sở tại UBND thị trấn Long Hải. 28. Thành lập xã Long Điền trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Long Điền và xã Tam An (huyện Long Đất). Trụ sở tại UBND huyện Long Điền cũ. 29. Thành lập xã Phước Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Phước Hải và xã Phước Hội (huyện Long Đất). Trụ sở tại UBND xã Phước Hội. 30. Chuyển nguyên trạng diện tích, quy mô dân số huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành đặc khu Côn Đảo.