Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà", 56 tuổi) cùng 3 đối tượng khác để điều tra về các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Dung "Thà" là một đối tượng giang hồ cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Dung "Thà" là "khách quen", khách VIP của các quán bar trên địa bàn TP Hà Nội.

"Mỗi khi Dung xuất hiện, nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ. Bà ta là đối tượng trọng điểm không chỉ của Công an TP Hà Nội mà cả của Bộ Công an vì liên quan đến ma túy", cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho hay.

Dung "Thà". (Ảnh: Facebook đối tượng).

Theo hồ sơ, Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong 10 năm. Thời gian này, bà trùm kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung "Thà".

Những năm 1990, Dung "Thà" và chồng nổi tiếng khắp Thủ do là cặp vợ chồng đại gia, sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư ở bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn Công Dung.

Đến cuối năm 1998, dư luận cả nước xôn xao khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khách sạn Công Dung (Quảng Bá, Tây Hồ), do vợ chồng Dung "Thà" điều hành.

Vụ án khi đó đã gây chấn động dư luận khi cầm đầu đường dây mại dâm là những người có học thức. Chủ khách sạn Công Dung là Ngô Văn Thà, có bằng thạc sĩ luật học. Nguyễn Ngọc Dung, cử nhân kinh tế, lúc bị bắt đang là cán bộ Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính.

Vụ án kết lại với hình phạt 12 năm tù giam cho Nguyễn Ngọc Dung, chồng Dung "Thà" nhận bản án 19 năm tù.

Dung "Thà" (bìa trái) và đồng phạm bị bắt quả tang tại quán bar. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Dung "Thà" thường xuyên đến quán bar Never Sleep-GenZ (ở số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm) có dấu hiệu nghi vấn.

Qua trinh sát, cảnh sát xác định đêm 23/11, Dung "Thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em tại quán bar trên.

0h45 ngày 24/11, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất quán bar Never Sleep-GenZ, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Dung "Thà" tại trụ sở điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 viên nén ma túy MDMA, 2 túi nilon chứa ma túy Ketamine và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật, đưa 25 đối tượng có liên quan về trụ sở điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 10/25 người dương tính với ma túy.

