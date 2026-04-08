Ngày 8/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin CEO công ty One Hundred Cha Ga Won bị khởi kiện với cáo buộc lừa đảo, đồng thời công ty do bà điều hành cũng bị cảnh sát điều tra.

Theo News1, Cơ quan điều tra tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát Seoul đã khám xét trụ sở một công ty giải trí tại quận Gangnam vào ngày 3/4, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Đây là doanh nghiệp do Cha Ga Won trực tiếp điều hành.

Bà bị cáo buộc sử dụng danh tiếng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty để kêu gọi hợp tác kinh doanh, nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện dự án như cam kết. Tổng số tiền liên quan được cho là khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng). Hiện cảnh sát đã tiếp nhận 3 đơn tố cáo và đang mở rộng điều tra.

Trước đó, tình hình tài chính tại hệ thống công ty do Cha Ga Won quản lý cũng gây chú ý khi nhiều nghệ sĩ như Baekhyun, Chen, Xiumin, Taemin và The Boyz được cho là chưa được thanh toán đầy đủ thù lao.

Tổng số tiền chậm chi trả ước tính khoảng 5 tỷ won (hơn 90 tỷ đồng), trong đó riêng nhóm The Boyz còn khoảng 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) chưa được quyết toán. Các nghệ sĩ khác cũng tồn đọng khoản thu nhập lớn, làm dấy lên lo ngại về khả năng tài chính của công ty.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng mất cân đối tài chính trong các công ty thành viên do Cha Ga Won điều hành. Báo cáo năm 2024 của Big Planet Made cho thấy doanh nghiệp này âm vốn nghiêm trọng, với tổng nợ vượt tài sản hơn 18 tỷ won (khoảng 320 tỷ đồng). Một số đơn vị khác dù hoạt động ổn định hơn nhưng cũng gặp khó khăn về dòng tiền.

Cha Ga Won là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, sáng lập và điều hành nhiều công ty quản lý nghệ sĩ và nội dung số. Tuy nhiên, những lùm xùm gần đây đang ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của bà.

