Ngày 10/4, phía nữ CEO Cha Ga Won cho biết sẽ tích cực phối hợp điều tra của cảnh sát liên quan nghi vấn lừa đảo hợp tác kinh doanh quy mô khoảng 300 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng). Trước đó, Cơ quan điều tra tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát Seoul đã khám xét văn phòng Big Planet Made Entertainment tại quận Gangnam vào ngày 3/4, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát đang làm rõ nghi vấn công ty nhận tiền đầu tư nhưng không thực hiện cam kết, bao gồm các vấn đề liên quan hoàn trả tiền cọc và tình hình tài chính. Dữ liệu từ hợp đồng và điện thoại bị thu giữ đang được phân tích nhằm xác định có hay không hành vi chiếm đoạt ngay từ thời điểm nhận tiền.

Nữ CEO Cha Ga Won lên tiếng sau loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Trong khi đó, tranh chấp giữa công ty do Cha Ga Won điều hành và nghệ sĩ tiếp tục leo thang. Đại diện pháp lý của nhóm VIVIZ cho biết công ty chậm thanh toán thù lao trong thời gian dài. Ngoài ra, các nghệ sĩ như Lee Seung Gi và Taemin cũng tiến hành thủ tục rời công ty với lý do tương tự.

Đại diện phía Cha Ga Won cho biết đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập để rà soát tài chính và sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Đồng thời, luật sư của nữ CEO cho biết tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu cấm đăng tải bài báo liên quan đời tư giữa bà và MC Mong. Tòa yêu cầu gỡ các nội dung và ảnh chụp tin nhắn ám chỉ quan hệ tình cảm và nghi vấn mang thai do có nguy cơ xâm phạm đời tư và phỉ báng danh dự.

Hiện vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi liên quan đến số tiền đầu tư lớn cùng loạt tranh chấp giữa công ty và nghệ sĩ, trong khi kết quả điều tra chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguồn: Sports Khan