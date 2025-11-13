Theo cáo buộc, ngày 2/7/2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2019, công ty do bà Thúy làm giám đốc thay đổi đăng ký kinh doanh từ Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam thành Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Thời điểm đó, công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, trong đó bà Thúy góp 100 tỷ đồng và ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) góp 50 tỷ đồng, một người khác có tên Vũ Đức Tại góp 50 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) là bà Vũ Thị Thúy.

Trên thực tế, ông Tùng và ông Tại chỉ đứng tên cổ đông, không góp vốn vào công ty. Đến tháng 9/2022, bà Thúy thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển trụ sở công ty vào TPHCM, giảm vốn điều lệ còn 80 tỷ đồng, trong đó bị can góp vốn 99,8% .

Cáo buộc cho rằng, sau khi thành lập Công ty Nhật Nam, bà Thúy bắt đầu huy động tiền của các nhà đầu tư. CEO Bất động sản Nhật Nam thành lập mạng lưới tiếp cận, giới thiệu, quảng cáo tới các bị hại bằng cách thành lập Ban lãnh đạo công ty gồm bà Thúy và 2 Phó TGĐ là Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

Bà Vũ Thị Thúy còn cho thành lập Ban chiến lược, Ban cố vấn, các nhóm kinh doanh, văn phòng đại diện tại các tỉnh để thực hiện chiến lược quảng cáo, giới thiệu, mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn cho công ty. Cáo buộc cho thấy, Công ty Nhật Nam mở đến 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành khác.

Những chiêu “lùa gà”

Để thu hút được nhiều nhà đầu tư, bà Thúy “dụ” những người nhẹ dạ rằng, khi ký hợp đồng và nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận (bao gồm cả tiền gốc và lãi) theo ngày (trừ ngày nghỉ, lễ), sau 2 ngày sẽ được công ty trả mức phân chia lợi nhuận từ 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu về từ 168- 192% giá trị hợp đồng (thời hạn 2 năm).

Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân các sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, bà Thúy còn đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn sẽ được hưởng mức ưu đãi càng cao như: tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận cổ đông mở rộng, được chia cổ tức 3 tháng/lần, tặng voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu đồng, thưởng nóng… Các chính sách ưu đãi trên đều chỉ đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, các cá nhân sẽ không có nhiều thời gian cân nhắc, đánh giá.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2022, bà Thúy tiếp tục thành lập một loạt các công ty như: Công ty CP đầu tư xây dựng Nhật Nam Sơn Tây, Công ty CP tập đoàn Sông Đà Nhật Nam , Công ty CP đầu tư Nam Nhật Khang và Công ty CP Sông Đà Invest để tiếp tục sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn.

Cáo buộc chỉ ra rằng, CEO Bất động sản Nhật Nam dùng một phần nhỏ số tiền các nhà đầu tư góp vốn để mua một số diện tích đất tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Nguyên, Đăk Lắc, Tây Ninh, Phú Quốc, Bắc Giang, nhưng chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm, một số diện tích xây nhà phân lô, rồi quảng cáo là các dự án bất động sản lớn do Công ty Nhật Nam triển khai.

Thậm chí, để tạo dựng uy tín, tên gọi và phương tiện cho thành viên công ty (Ban chiến lược, trưởng nhóm văn phòng), bà Thúy còn ký các hợp đồng “khống” (thực tế không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các Phó TGĐ, thành viên Ban chiến lược.

Sau đó Ban lãnh đạo, Ban chiến lược công ty dùng các hợp đồng, giấy chứng nhận trên mang ra quảng cáo, thu hút các nhà đầu tư. Đặc biệt, bà Thúy chỉ đạo kế toán chi trả tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các hợp đồng “khống” như một hợp đồng thật.

Sau khi phân chia lợi nhuận “khống” như trên, hàng tháng kế toán công ty sẽ tổng hợp, đối trừ vào tiền hoa hồng “xuyên suốt”, tiền thưởng trong tháng của Ban lãnh đạo, thành viên Ban chiến lược.

Với chiêu thức kể trên, chỉ trong 3 năm (2020-2023), bà Thúy cùng đồng phạm đã thu hút được hàng ngàn nhà đầu tư ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng. Bà Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại, gần 5.000 tỷ đồng, nữ CEO và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.