Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo buộc, chỉ trong 3 năm (2020-2023), CEO Bất động sản Nhật Nam đã huy động, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng. Bị can dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại, gần 5.000 tỷ đồng, bị CEO Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân. Bà Thúy cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

Cáo trạng cho rằng, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cáo trạng cũng xác định, ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.

CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) mà bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại tỉnh Đắk Lắk; 24 tại Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); và 6 tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bà Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.