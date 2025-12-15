Đến Iraq tham quan nền văn minh Babylon, du khách được tham quan thành phố cổ Babylon nằm trên bờ sông Euphrates. Các nhà khoa học xem đây là một trong những thành thị cổ xưa nhất thế giới. Dựa trên các cổ vật khai quật được, niên đại của nền văn minh này được ước tính khoảng 8.000 năm (trước Công nguyên). Điều này khiến Babylon ngang hàng với những cái nôi văn minh lâu đời nhất.

Thành Babylon là một trung tâm kinh tế, pháo đài quân sự có kiến trúc vĩ đại. Sự đồ sộ của các công trình phòng thủ khiến nó trở thành gần như bất khả xâm phạm trong nhiều thế kỷ

Vương quốc Babylon được tổ chức theo một hệ thống tân tiến và chặt chẽ. Trong thành phố, có các con đường, phố xá được quy hoạch cẩn thận với những cửa hàng lớn cố định và người bán lẻ lưu động tạo nên sự sầm uất. Hoàng thành nằm ở trung tâm vương quốc.

Trong ảnh là dinh thự cố Tổng thống Saddam Hussein, được xây dựng gần các tàn tích lịch sử, mô phỏng theo vua Nebuchadnezzar II. Nơi đây từng gây nhiều tranh cãi về việc bảo tồn di sản. Để có được công trình này, ông Hussein đã cho giải phóng mặt bằng một làng bên cạnh, đắp đất thành một quả đồi với mục đích mỗi sáng thức dậy có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Babylon cổ xưa.

Con sư tử biểu tượng của Babylon là dấu tích còn lại duy nhất. Nó được làm bằng đá bazan từ thời kỳ Đế quốc Tân Babylon (thế kỷ 6 TCN). Tượng sư tử đang đứng trên một hình người - biểu tượng cho kẻ thù bị khuất phục, đồng thời mang ý nghĩa thần thoại, tượng trưng cho sức mạnh bảo vệ của nữ thần Ishtar (nữ thần chiến tranh và tình yêu).

Cổng Ishtar là cổng thứ 8 của Babylon, cổng thành huy hoàng nhất dẫn vào trung tâm thành phố Babylon. Điểm đặc biệt của nó là được xây dựng và sử dụng những viên gạch nung tráng men có màu xanh cô-ban và xanh nước biển, mô phỏng màu của ngọc lưu ly.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của nền văn minh Babylon cổ đại là hệ thống tường thành đồ sộ. Quy mô của công trình này được đánh giá có thể sánh ngang với những kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập. Tường thành không chỉ được xây dựng một lần, mà đã trải qua nhiều giai đoạn mở rộng và nâng cấp qua các triều đại.

Theo truyền thuyết, Nữ hoàng Semiramis được cho là người khởi xướng công trình này. Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích cho thấy tường thành nguyên thủy cao khoảng 15m-18m, bề mặt ngoài được ốp bằng gạch nung kiên cố và phía ngoài còn có một đường hào sâu bảo vệ.

Một số tài liệu cổ mô tả tường thành Babylon sau này có thể cao tới khoảng 48m, tương đương một tòa nhà 15 tầng hiện đại.

Trong ảnh là khu di tích tường thành và nền móng cung điện Babylon, nằm gần thành phố Hilla, miền Trung Iraq. Các bức tường gạch lớn là dấu ấn nổi bật di tích thành cổ Babylon của kinh đô vua Hammurabi, sau này được trùng hưng dưới thời vua Nebuchadnezzar II.

Nhắc đến nền văn minh Babylon không thể bỏ qua thành cổ Hatra, một đô thị kiên cố hình thành vào khoảng thế kỷ 3-2 TCN tại vùng Mesopotamia, miền Bắc Iraq. Thành phố phát triển rực rỡ dưới thời Đế chế Parthia, trở thành trung tâm tôn giáo - thương mại quan trọng trên tuyến giao thương giữa Địa Trung Hải và Ba Tư.

Hatra nổi bật với hệ thống tường thành tròn khổng lồ, hào sâu và hàng loạt tháp canh bao quanh, tạo nên một pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Bên trong là quần thể đền thờ đồ sộ thờ các vị thần như Shamash, Nergal, Hermes và Atargatis, thể hiện sự giao thoa tôn giáo giữa Hy Lạp, La Mã, Ả Rập và Iran.

Thành phố nổi tiếng với kiến trúc đá sa thạch, những vòm và trụ cột mang phong cách Hy-La kết hợp các yếu tố phương Đông, tạo nên một diện mạo độc đáo không nơi nào khác có được. Nhờ vị trí chiến lược và khả năng phòng thủ mạnh, Hatra đã nhiều lần đẩy lùi các cuộc tấn công của đế chế La Mã trước khi bị quân Sassanid phá hủy vào thế kỷ 3.

Ngày nay, Hatra được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, là minh chứng tiêu biểu cho sự thịnh vượng và tính đa văn hóa của một thành phố trong lòng miền Babylon cổ đại.

Đền thờ thần Mặt Trời Shamash là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng của vùng Lưỡng Hà cổ đại, nằm tại thành Sippar ở miền Trung Iraq.

Được xây dựng từ thiên niên kỷ 2 TCN, ngôi đền là nơi thờ phụng vị thần Shamash - đấng bảo hộ của ánh sáng, công lý và sự thật trong tôn giáo Mesopotamia. Kiến trúc đền mang đặc trưng của Lưỡng Hà với các khối gạch bùn, sân tế lễ rộng và những phòng nghi lễ dành cho giới tu sĩ.

Ziggurat of Ur - đền thờ Thần Mặt Trăng - là kim tự tháp bậc thang nổi tiếng của nền văn minh Sumer, được xây dựng khoảng năm 2100 TCN tại thành phố cổ Ur (nay thuộc miền Nam Iraq). Công trình do vua Ur-Nammu khởi dựng và được vua Shulgi hoàn thiện, dành để thờ thần Nanna (Sin) - vị thần Mặt Trăng và là đấng bảo hộ của toàn thành phố.

Ziggurat có cấu trúc 3 tầng lớn bằng gạch bùn và gạch nung, với 3 cầu thang mặt trước dẫn lên đền thờ trên đỉnh - nơi chỉ giới tư tế thực hiện các nghi lễ quan trọng.

Dù đã chịu nhiều tàn phá qua hàng nghìn năm, phần móng và một phần thân Ziggurat vẫn còn được bảo tồn khá tốt. Công trình được trùng tu vào thế kỷ 20 và ngày nay trở thành một trong những di tích Mesopotamia nguyên vẹn nhất, phản ánh trình độ kiến trúc tôn giáo rực rỡ của nền văn minh Lưỡng Hà.