Bạc 9999 là gì? Bạc 9999 là loại bạc có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chứa tới 99,99% bạc nguyên chất và chỉ có 0,01% là kim loại khác. Do hàm lượng nguyên chất rất cao, loại bạc này có đặc tính rất dẻo và mềm, dễ bị đứt gãy hoặc biến dạng nên thường chỉ dùng để chế tác các vật phẩm dày dặn như đồng bạc đánh cảm hoặc dùng trong tích trữ. Tại Việt Nam, bạc có độ tinh khiết từ 99,9% trở lên thường được gọi chung là bạc ta hoặc bạc nõn.

Bạc 9999 khác gì bạc 925? Sự khác biệt giữa hai loại bạc này được thể hiện qua các tiêu chí sau: Tiêu chí Bạc 9999 (Bạc nguyên chất) Bạc 925 (Bạc Sterling) Thành phần 99,99% bạc nguyên chất. 92,5% bạc và 7,5% hợp kim khác (thường là đồng). Độ cứng Rất mềm, dễ biến dạng, dùng răng cắn có thể để lại dấu. Cứng cáp, độ bền cao nhờ pha trộn hợp kim. Màu sắc Trắng đục, không quá sáng khi chưa chế tác. Sáng bóng nhất nhờ tỷ lệ hợp kim hoàn hảo. Ứng dụng Tích trữ giá trị, bảo vệ sức khỏe (tránh gió), làm vật phẩm phong thủy. Chế tác trang sức tinh xảo, thanh mảnh, ưu tiên tính thời trang. Độ bền màu Ít bị oxy hóa hơn nhưng vẫn xỉn màu khi gặp lưu huỳnh; làm sáng lại rất dễ dàng. Nhanh bị xỉn đen và khó làm sáng lại như ban đầu do chứa nhiều kim loại khác.

Bạc đắt nhất là bạc gì? Xét về giá trị tích trữ và tính nguyên chất, bạc 9999 có giá trị cao nhất so với các loại bạc pha hợp kim. Tuy nhiên, trên thị trường, mức giá bạn phải trả có thể cao hơn tùy thuộc vào loại hình sản phẩm: - Bạc miếng (Silver Coin) chuẩn quốc tế: Thường có giá mua cao hơn 5-10% so với bạc thỏi cùng trọng lượng do tốn thêm chi phí đúc, đóng gói và công nghệ chống giả. - Trang sức bạc 999/9999: Thường có giá cao hơn các loại bạc khác (như bạc 925) vì đặc tính quá mềm khiến việc chế tác các mẫu tinh xảo trở nên khó khăn, đòi hỏi thợ kim hoàn phải tốn nhiều công sức và thời gian hơn.

1 cây bạc 9999 giá bao nhiêu? Theo quy đổi đơn vị, 1 cây bạc (hay 1 lượng bạc) bằng 10 chỉ, tương đương với 37,5 gram. Giá bạc thay đổi tùy thời điểm và cửa hàng. Chi tiết giá bạc mới nhất hôm nay, độc giả có thể cập nhật tại đây.