Vì sao phân loại bạc quan trọng?

Cần phân loại bạc khi đầu tư vì mỗi loại bạc có độ tinh khiết, dạng sản phẩm và mục đích sử dụng khác nhau, dẫn tới giá mua – giá bán, mức chênh lệch và khả năng thanh khoản rất khác nhau.

Bạc 9999 (ảnh minh họa)

- Độ tinh khiết ảnh hưởng trực tiếp đến giá: Bạc đầu tư chuẩn thường dùng bạc 999 hoặc gần 999, giá bám sát giá bạc thế giới; trong khi bạc 925, bạc trang sức… có thêm hợp kim nên giá bạc “thực” trên mỗi gam thấp hơn.​ Nếu không phân loại, nhà đầu tư dễ trả giá bạc 999 cho sản phẩm thực chất chỉ là bạc 925 hoặc bạc hợp kim, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư.​

- Dạng sản phẩm quyết định phí và chênh lệch: Bạc thỏi có giá chênh lệch mua – bán (spread) thường thấp hơn vì chủ yếu tính theo trọng lượng và phí gia công cơ bản.​ Trong khi đó, bạc trang sức (bạc Ý, bạc Thái, bạc 925 chế tác…) có giá bán gồm cả công, thương hiệu, thiết kế; khi bán lại thường bị trừ gần hết phần này, chỉ tính theo tiền bạc nguyên liệu nên rất bất lợi nếu coi là “đầu tư”.​

- Thanh khoản và kênh bán lại khác nhau: Bạc chuẩn đầu tư dễ bán lại cho tiệm vàng, công ty kim loại quý, sàn giao dịch vì được nhận diện rõ ràng, dễ kiểm định.​ Tuy nhiên, bạc hợp kim, bạc trang sức hoặc bạc chỉ mạ lại khó kiểm định nhanh, nhiều nơi không thu mua hoặc thu với giá rất thấp, làm giảm mạnh tính thanh khoản.​

- Rủi ro bị nhầm với bạc mạ/hợp kim rẻ: Thị trường có nhiều sản phẩm “giả bạc” như hợp kim trắng, bạc mạ, “Tibetan silver”… nhìn giống bạc nhưng hàm lượng bạc rất thấp.​ Nếu không phân loại và kiểm tra kỹ (hàm lượng, dấu 925/999, chứng chỉ), nhà đầu tư có thể mua phải hàng gần như không có giá trị kim loại, coi như mất vốn.​

- Phù hợp với chiến lược đầu tư: Phân loại đúng giúp chọn đúng loại bạc ăn khớp với mục tiêu (giữ giá trị, phòng ngừa rủi ro hay lướt sóng), tránh dùng nhầm bạc trang sức/công nghiệp cho mục tiêu đầu tư tài chính.