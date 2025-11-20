Xu hướng trẻ hóa tuổi mua nhà, bất chấp giá bất động sản liên tục leo thang

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) vào Quý 2/2025, giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng lần lượt 87,7% và 48,3% so với năm 2019. Đáng chú ý, căn hộ phân khúc dưới 3 tỷ đồng đã gần như biến mất khỏi thị trường các thành phố lớn, trong khi thu nhập của người dân tăng chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách ngày càng giãn rộng này khiến việc tích lũy để mua nhà trở thành thách thức lớn, ngay cả với nhóm lao động có thu nhập cao.

Bất chấp giá nhà tăng cao, tỉ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản lại có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Khảo sát từ các sàn giao dịch là hội viên của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, nhóm khách hàng 25 - 35 tuổi chiếm trung bình trên 40% tổng lượng giao dịch, thậm chí tại một số dự án, tỉ lệ này lên tới 70%. Đây là nhóm khách hàng có tư duy độc lập, ưu tiên trải nghiệm, khám phá, sớm nuôi khát vọng “an cư” để “lạc nghiệp”.

Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ coi việc mua nhà, sở hữu một không gian sống tiện nghi như một cột mốc trưởng thành, đồng thời là khoản đầu tư thông minh cho tương lai. Còn đối với các cặp vợ ch

ồng trẻ thuộc thế hệ đầu 9x trở đi, mua nhà trở thành mục tiêu ưu tiên trong 3 - 5 năm sau kết hôn, khi họ đã tích lũy được một khoản tiền nhất định, bắt đầu sống thực tế và chi tiêu có kế hoạch hơn. Một ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa là chỗ ở ổn định, mà còn là nền tảng cho sự phát triển của con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

VARS IRE cho rằng, tỉ lệ người trẻ tham gia mua nhà tăng lên nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó phải kể đến các giải pháp tài chính phù hợp đang trở thành cầu nối giúp giấc mơ an cư không còn trở nên xa vời. Nhiều người trẻ chủ động tìm đến các gói vay linh hoạt, lãi suất ưu đãi và kỳ hạn dài để hiện thực hóa mục tiêu sở hữu căn nhà đầu tiên.

Giải pháp từ Bac A Bank - Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Thấu hiểu nhu cầu và tình hình thị trường, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) giới thiệu chính sách cho vay mua nhà ưu đãi dành riêng cho khách hàng cá nhân đến 35 tuổi, triển khai từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

Điểm nổi bật của gói vay nằm ở mức lãi suất siêu cạnh tranh - chỉ từ 4,5% /năm. Thời hạn vay lên tới 40 năm cùng chính sách ân hạn gốc tối đa 5 năm, giúp khách hàng trẻ dễ dàng cân đối dòng tiền, chủ động cho các kế hoạch của bản thân, giảm áp lực tài chính trong những năm đầu lập nghiệp.

Tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Bac A Bank, khách hàng có thể sử dụng cho đa dạng mục đích như: mua Bất động sản thuộc các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, mua Bất động sản đã có Giấy chứng nhận chủ quyền, xây sửa nhà ở. Với sự linh hoạt trong phương án trả nợ, chấp nhận tài sản bảo đảm là bất động sản hình thành từ chính vốn vay..., chính sách lần này của Bac A Bank được xem như đòn bẩy tài chính hiệu quả để người trẻ vững vàng bước vào hành trình dựng xây tổ ấm.

Anh Thế Trung (32 tuổi, nhân viên IT tại Hà Nội) - một trong những khách hàng vừa được giải ngân theo gói vay, chia sẻ: “Nếu chỉ tiết kiệm, có lẽ tôi phải mất ít nhất 15 năm nữa mới mua được nhà. Nhưng nhờ gói vay dài hạn và lãi suất ưu đãi của Bac A Bank, tôi đã đủ tự tin sở hữu căn hộ đầu tiên mà vẫn cân bằng được chi tiêu hàng tháng. Một tổ ấm của riêng mình thực sự mang lại cho tôi cảm giác an tâm và hạnh phúc khó tả”.

Có thể thấy, thế hệ trẻ là những người có khát vọng và tiềm năng lớn, nhưng lại phải đối diện với áp lực tài chính khổng lồ từ thị trường bất động sản. “Trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang và tốc độ tăng thu nhập khó theo kịp, Chính sách cho vay mua nhà ưu đãi của Bac A Bank được được thiết kế để trở thành điểm tựa, giải pháp thiết thực giúp người trẻ dám tin, dám hành động, sớm chạm tới giấc mơ an cư tưởng chừng xa vời, xây dựng tổ ấm và vững vàng cho tương lai”, đại diện Bac A Bank khẳng định.

