Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 là 7,20% nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của Bac A Bank năm 2024, sau khi đã trích lập các quỹ.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xác định chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2025 của Bac A Bank là chủ động, linh hoạt, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và dự báo môi trường kinh doanh. Theo đó, các chỉ số tăng trưởng so với năm 2024 dự kiến như sau: tổng tài sản tăng 10,1%; vốn điều lệ tăng 17,6%; huy động vốn khách hàng tăng 6,5%; tổng cấp tín dụng khách hàng tăng 11,0%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 20,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 4,4%; mở rộng mạng lưới lên 194 điểm giao dịch trên cả nước.

Sự phát triển bền vững với những bước đi khiêm tốn nhưng vững vàng của Bac A Bank là kết quả của một quá trình hoạt động thận trọng, minh bạch và hiệu quả với định hướng như Anh hùng Lao động Thái Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Bac A Bank đã chia sẻ: “Bất cứ doanh nhân nào, nếu đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, thì lợi nhuận sẽ tự tìm đến - không chỉ là lợi nhuận về tiền bạc, mà còn là giá trị gia tăng về uy tín, về sự trường tồn, và về giá trị cuộc sống”.

Năm 2024, Bac A Bank tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, an toàn, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản. Trong đó: Tổng tài sản đạt 165.608 tỷ đồng, Vốn điều lệ là 8.959 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5%; Huy động vốn thị trường I đạt 127.644 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7%; Tổng cấp tín dụng đạt 112.219 tỷ đồng, tăng trưởng 9,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.245 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 1,24% đạt kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm, các giới hạn và tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được Bac A Bank thực hiện đúng và vẫn còn biên độ giới hạn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Hệ số CAR cải thiện tích cực ở mức 11,10% so với Quy định tối thiểu 8%.

Trong năm 2024, Bac A Bank thực hiện 02 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị cháo bán 3.500 tỷ đồng. Với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 thông qua các đợt phát hành trái phiếu, Bac A Bank tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính ổn định, kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Thực tế qua các lần phát hành, trái phiếu Bac A Bank luôn được các nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn nhờ tính thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch. Ngân hàng cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu định kỳ, mua lại trái phiếu trước hạn theo đúng cam kết.

Hướng tới mô hình ngân hàng đa năng và hiện đại, Bac A Bank đã nỗ lực kiện toàn hệ thống sản phẩm, dịch vụ hiện đại như: nâng cấp căn bản Mobile Banking phiên bản 2.0; vận hành hiệu quả hệ thống 8 điểm giao dịch Kiosk Bank với nhiều tính năng thiết thực được bổ sung mới. Điểm nhấn trong năm 2024 chính là tốc độ tăng trưởng vượt bậc về số lượng thẻ tín dụng mở mới nhờ nhiều ưu đãi đặc quyền. Dự án Ngân hàng số Digital Banking đã lựa chọn được đối tác, cơ sở hạ tầng và thống nhất được chiến lược sản phẩm/dịch vụ theo từng giai đoạn, dự kiến sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành trong những năm tiếp theo.

Trong hoạt động tư vấn đầu tư, Bac A Bank tiếp tục thể hiện thế mạnh với các dự án cùng tập đoàn TH trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch, giáo dục cũng như các dự án tại Nga, Úc. Bac A Bank đã đồng hành cùng Tập đoàn TH trong nhiều năm, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái của những dòng sản phẩm xanh, sạch và bền vững, hướng tới phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Ban Điều hành Bac A Bank nhất trí cao với định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng đa năng, hiện đại, quản trị tiên tiến, hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và hiệu quả, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong năm 2025, Bac A Bank tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro; năng lực tài chính thông qua các giải pháp tăng quy mô và chất lượng vốn tự có, quyết liệt xử lý nợ xấu: nâng cao chất lượng danh mục tài sản, hoạt động đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, đúng định hướng; cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững; phát triển thị trường và sản phẩm dịch vụ bán lẻ; nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Bùi Huy