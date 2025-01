Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), Bắc Giang là một trong 4 địa phương thí điểm kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử với Bệnh viện Bạch Mai.

Tổ công tác của Sở Y tế kiểm tra hoạt động liên thông chuyển tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế lựa chọn 6 cơ sở y tế làm điểm triển khai bệnh án điện tử gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động và Trung tâm Y tế TP Bắc Giang.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được lựa chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện mô hình này; các đơn vị còn lại triển khai trong năm 2025.

Sau 4 ngày chính thức liên thông dữ liệu (từ ngày 12 đến 15/1), Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 54 hồ sơ liên thông chuyển tuyến với Bệnh viện Bạch Mai, đạt tỷ lệ 100% số trường hợp phải chuyển tuyến.

Chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1993), trú tại phường Vân Trung (thị xã Việt Yên) cho biết: “Tôi bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng nên duy trì khám, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước đây, mỗi năm tôi phải xin giấy chuyển tuyến 1 lần rồi phô tô để sử dụng cho mỗi lần đi khám, lấy thuốc trong năm. Thực hiện liên thông chuyển tuyến, mỗi lần đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, tôi chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân, toàn bộ giấy chuyển tiếp, giấy hẹn khám lại được cập nhật trên phần mềm”.

Được biết, để triển khai thí điểm kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, thuê phần mềm HIS (quản lý phòng khám) nâng cao; mua bổ sung máy tính, máy in, hệ thống loa gọi bệnh nhân, xếp hàng tự động, màn hình hiển thị số thứ tự tự động tại các phòng khám. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật.

Bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Hiện bệnh viện đang hoàn thiện các thủ tục đấu thầu phần mềm triển khai bệnh án điện tử (dự kiến triển khai trong quý II/2025).

Khi đó, toàn bộ các khâu trong quy trình khám, chữa bệnh được số hóa, không sử dụng giấy tờ, mang lại những hiệu quả tích cực cho cả người bệnh và cán bộ y tế”

Theo Sỹ Quyết (Báo Bắc Giang)