Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong quý I, Bắc Giang tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt kịch bản dự tính (kịch bản dự tính quý I là 13%), đứng đầu cả nước. Trong đó, về thu ngân sách nhà nước, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh tổng thu nội địa ước đạt hơn 6.700 tỷ đồng, bằng 42,5% so với dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2024. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt hơn 520 tỷ đồng, tương đương 22,5% dự toán năm và bằng 130,3% so với cùng kỳ. Với đầu tư công và phát triển đô thị, đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay là hơn 8.100 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/3, giá trị giải ngân đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 14,72% kế hoạch.