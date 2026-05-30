Phía Bắc: Từ vùng ven đến trục phát triển mới của Nha Trang

Trong vài năm trở lại đây, Nha Trang chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Trước đó, hành trình của du khách chủ yếu xoay quanh khu vực trung tâm với các hoạt động đơn thuần, nhưng nay du khách đã sẵn sàng đi xa hơn, dịch chuyển về các vùng ven, như phía Bắc hoặc phía Nam Nha Trang để thỏa mãn những trải nghiệm đa dạng, phong phú hơn.

Bắc Nha Trang đang dần hình thành nhịp sống riêng bên bờ vịnh.

Trên thực tế, đây không phải là hiện tượng riêng của Nha Trang. Từ Marina Bay của Singapore đến Dubai Marina hay phía Tây Phuket, nhiều đô thị biển quốc tế đều từng trải qua quá trình tương tự, khi những vùng ven “lột xác” trở thành cực phát triển năng động của đời sống du lịch và giải trí.

Điểm chung của các điểm đến mới thường không bắt đầu bằng bất động sản, mà bằng sự đổi thay của phong cách sống, dòng trải nghiệm và cách con người tận hưởng. Cuộc “cách mạng” tại các đô thị biển hiện đại không nằm ở những tòa nhà cao tầng, mà ở việc hình thành những không gian giàu sức sống hơn: nơi du lịch, giải trí, văn hóa và nhịp sống cộng đồng cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.

Các hoạt động ven biển và trải nghiệm cuối tuần đang khiến Bắc Nha Trang ngày càng sôi động hơn.

Nha Trang cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong hàng thập kỷ, nhịp sống du lịch và thương mại của thành phố biển chủ yếu tập trung dọc tuyến Trần Phú - khu vực được xem là trung tâm truyền thống với mật độ khách sạn, lưu trú và dịch vụ cao nhất. Tuy nhiên, cùng với thời gian, khu vực này dần bước vào giai đoạn bão hòa về quỹ đất, mật độ khai thác và sản phẩm du lịch. Điều này kéo theo sự dịch chuyển của dòng khách, các mô hình du lịch trải nghiệm và xu hướng tận hưởng khác biệt.

Bắc Nha Trang ngày càng thu hút du khách nhờ hệ sinh thái đa dạng.

Nếu trung tâm cũ gần như không còn nhiều dư địa mở rộng thì phía Bắc vẫn giữ được những lợi thế: mặt biển rộng, mật độ thoáng và cảm giác sống ven biển rõ rệt hơn. Trong khi khu vực đường Trần Phú đông đúc, chịu áp lực du lịch đại trà thì phía Bắc vẫn còn nhiều không gian mở để hình thành những đại đô thị, quần thể du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng thế hệ mới quy mô lớn.

Một trong những điểm đến đang phản ánh rõ sự dịch chuyển này là Vega City - tổ hợp ven biển với các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, nghệ thuật và nhịp sống vận hành liên tục suốt ngày đêm.

Vega City - nhịp sống mới sôi động tại Bắc Nha Trang

Từ sáng sớm, nhiều du khách tìm đến đây để đón bình minh, dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành hay tham gia các hoạt động thể thao dưới nước. Khi thành phố bước vào nhịp sống ban ngày, hệ thống nhà hàng, quán cà phê, các không gian vui chơi và dịch vụ giải trí tiếp tục nối dài hành trình khám phá của du khách.

Đến cuối chiều, những điểm ngắm hoàng hôn bắt đầu nhộn nhịp hơn. Dòng người đổ về các quảng trường, không gian công cộng và khu vực trung tâm để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Khi những ánh đèn đầu tiên được thắp lên, một diện mạo khác lại dần hiện ra.

Các chương trình nghệ thuật ngoài trời, sự kiện âm nhạc, hoạt động cộng đồng, lễ hội thả diều, những màn trình diễn pháo hoa hay các sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên tiếp tục kéo dài sức sống của điểm đến tới tận đêm muộn. Xen giữa đó là những không gian ẩm thực, cà phê và giải trí vẫn sáng đèn, tạo nên một dòng hoạt động gần như không bị ngắt quãng.

Những hoạt động kéo dài từ ngày đến đêm đang hiện hữu tại Vega City - một điểm hẹn sôi động tại Nha Trang

Nhà hát Đó là một ví dụ tiêu biểu giúp Nha Trang vượt ra ngoài khuôn khổ của một điểm đến nghỉ dưỡng biển truyền thống. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây đang trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Nha Trang với các chương trình nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn đương đại, được đầu tư bài bản. Sự hiện diện của những chương trình như vậy đang góp phần bổ sung thêm một chiều sâu văn hóa cho thành phố biển, đưa Nha Trang vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một điểm đến nghỉ dưỡng để trở thành nơi du khách có thể tìm thấy những giá trị văn hóa và nghệ thuật có chiều sâu.

Sự xuất hiện của các không gian nghệ thuật, các hoạt động cộng đồng, chương trình giải trí và trải nghiệm dành cho nhiều độ tuổi khác nhau cũng đang góp phần mở rộng phạm vi du khách của Nha Trang. Từ các gia đình, giới trẻ, nhóm yêu thích khám phá cho tới khách quốc tế quan tâm tới văn hóa và nghệ thuật, mỗi người đều có thể tìm thấy những xúc cảm và giá trị phù hợp trong cùng một hành trình.

Ngọc Minh