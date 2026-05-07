Ngày 7/5, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo phương án đầu tư nút giao vòng xoay Mả thuộc hai phường Nha Trang và Tây Nha Trang, để giảm ùn tắc giao thông.

Theo thống kê của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA phát triển tỉnh), nút giao Mả Vòng nằm gần ga Nha Trang. Đây là điểm giao của các tuyến đường lớn như Thái Nguyên, Thống Nhất, Yersin, Lê Hồng Phong và có tuyến đường sắt Bắc - Nam cắt qua nên mật độ xe cộ rất cao, nhất là vào giờ cao điểm. Mỗi ngày khu vực này có khoảng 44.000 - 46.000 lượt phương tiện qua lại, thường xuyên ùn tắc.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp. Ảnh: X.N

Ban QLDA phát triển tỉnh đã đề xuất 3 phương án đầu tư, đồng thời trình bày thêm 1 phương án do UBND TP Nha Trang (cũ) đề xuất để so sánh. Tại đây, đơn vị này trình bày và đề xuất phương án 1 là làm hầm đi thẳng từ hướng đường 23 Tháng 10 qua Yersin. Tổng mức đầu tư cho phương án này là gần 461 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với phương án hầm chữ Y (502 tỷ đồng) và phương án cầu vượt vòng xoay trên cao (826 tỷ đồng). Chi phí giải phóng mặt bằng chỉ ở mức 75 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân với tổng diện tích nhà đất bị tác động khoảng 485m2.

Theo thiết kế, hệ thống hầm gồm hầm kín và hầm hở có tổng chiều dài 575m. Mặt cắt ngang của hầm rộng 30m, bố trí 2 làn xe cơ giới bên trong hầm và các làn xe hỗn hợp cùng vỉa hè trên mặt đất. Đơn vị tư vấn đề xuất lắp đặt hệ thống bơm cưỡng bức công suất lớn để chống ngập úng.

Nút giao Mả Vòng ở Nha Trang thường xuyên bị ùn tắc do lưu lượng phương tiện quá đông. Ảnh: X.N

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc đề xuất các phương án cho dự án và cơ bản thống nhất chọn phương án 1. Tuy nhiên, ông yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ trong báo cáo những vấn đề cụ thể mà dự án sẽ giải quyết, nhất là mục tiêu giảm thiểu tối đa tác động đến các công trình mặt tiền dọc tuyến.

Về quy hoạch tuyến đường, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu để làm căn cứ triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5.

Ban QLDA phát triển tỉnh được giao tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo phương án thiết kế hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan đô thị và an toàn giao thông.

