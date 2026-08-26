Ngày 26/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ngôi nhà cao tầng bất ngờ đổ sập xuống đường chỉ trong ít giây. Sự việc được cho là xảy ra tại khu phố Long Vỹ (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo hình ảnh trong clip, khi ngôi nhà đổ xuống, nhiều cây xanh phía trước bị cuốn theo. Một số phương tiện đang lưu thông trên đường may mắn tránh được phần công trình đổ xuống.

Ngôi nhà cao tầng bất ngờ đổ sập chỉ trong ít giây. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, xác nhận sự việc xảy ra vào tối 25/8. “Ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (Dự án) nên thời điểm xảy ra sự việc không có ai trong nhà ”, ông Sử cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, ngay sau sự việc, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh quá trình tháo dỡ, làm rõ nguyên nhân và có hay không sơ suất trong quá trình thực hiện. Sau khi có kết quả, địa phương sẽ thông tin cụ thể về sự cố ngôi nhà đổ sập.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo phường Từ Sơn cho biết, các hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai Dự án. Theo ông Sử, hơn 60 hộ trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó 51 hộ thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, toàn bộ các hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.