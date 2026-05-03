Ngày 3/5, thông tin từ UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào 16h15 cùng ngày tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê.

Trong quá trình được cải tạo, ngôi nhà 2 tầng bất ngờ sập khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Khê đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu là anh L.X.V. (SN 1980, thường trú phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và ông Đ.V.P. (SN 1968, thường trú TP Hải Phòng).

Được biết, nạn nhân tử vong là chủ ngôi nhà. Ảnh: Đ.X

Nạn nhân còn lại là ông N.V.L. (SN 1963, chủ ngôi nhà) được tìm thấy dưới khu vực sập đổ, xác định đã tử vong.

Ngay sau vụ việc, UBND phường BÌnh Khê đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngôi nhà bị sập trong lúc sửa chữa. Ảnh: Đ.X

