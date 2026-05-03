Chiều 3/5, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại khu Trang An.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ngôi nhà 2 tầng (chưa rõ danh tính chủ nhà) đang có người sửa chữa ở tầng 1 bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, 3 người trong nhà không kịp thoát ra ngoài, đã bị vùi lấp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Lực lượng chức năng và người dân đã cứu được 2 người đưa đi cấp cứu tại trung tâm ý tế, còn một người đàn ông vẫn đang mắc kẹt bên trong.

"Ngôi nhà này trước là cửa hàng bán trà sữa, sửa chữa để cho thuê kinh doanh dịch vụ khác. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để tìm nạn nhân cuối cùng vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát", ông Dương cho biết.

