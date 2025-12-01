Nằm trên những vị trí được xem là “đất vàng” dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), nhiều trụ sở cũ của cơ quan nhà nước như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, TAND TP Bắc Ninh… bị bỏ hoang suốt nhiều năm sau khi các đơn vị chuyển về nơi làm việc mới.

Thực trạng này không chỉ gây lãng phí quỹ đất mà còn làm xấu mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều trụ sở công quyền trên “đất vàng” ở phường Bắc Giang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: V.H

Trụ sở cũ của Sở Tư pháp Bắc Giang trên đường Nguyễn Văn Cừ, với diện tích hơn 1.973m², rơi vào tình trạng cửa đóng then cài từ năm 2014 - thời điểm tỉnh hoàn thành hai khối nhà liên cơ quan.

Cách đó không xa, trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang tại số 1A Hoàng Văn Thụ (diện tích 1.424m²) cũng bị bỏ trống từ năm 2013 sau khi đơn vị chuyển về cơ sở mới trên đường Võ Nguyên Giáp.

Trụ sở TAND TP Bắc Giang cũng trong tình trạng tương tự. Từ tháng 10/2023, sau khi chuyển sang trụ sở mới tại số 36 Nguyễn Văn Cừ, tòa nhà cũ bị bỏ hoang đến nay.

Các hạng mục đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: V.H

Biển thông báo chuyển trụ sở từ năm 2023 của TAND TP Bắc Giang (cũ). Ảnh: V.H

Hàng chục ống kim tiêm còn dính máu vứt khắp cầu thang trong trụ sở bỏ hoang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: V.H

Các công trình bên trong đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: V.H

Xuống cấp nặng, trở thành điểm đen vệ sinh – an ninh

Theo ghi nhận, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng với tường bong tróc, kết cấu hoen gỉ, cảnh quan nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trong trụ sở cũ của Đài Phát thanh – Truyền hình, rác thải chất đống, trần nhà mục nát, mùi ẩm mốc nồng nặc. Đáng lo ngại hơn, hàng chục ống kim tiêm còn dính máu bị vứt khắp các cầu thang, biến nơi đây thành điểm nóng mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho cộng đồng.

Tại trụ sở cũ của TAND TP Bắc Giang, nhiều vật dụng hư hỏng bị bỏ lại, các hạng mục gỉ sét và xuống cấp nhanh do không được bảo dưỡng.

Đại diện phường Bắc Giang cho biết: Từ trước khi chưa sáp nhập, UBND thành phố đã lên phương án đưa các khu đất trụ sở bỏ hoang này vào kế hoạch đấu giá trong thời gian tới nhằm tái khai thác quỹ đất hiệu quả hơn.

Cảnh hoang tàn khó tin ở trụ sở cũ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang - số 1A, đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: V.H

Bên trong công trình rác thải ngập ngụa, trần nhà bong tróc, mùi ẩm mốc nồng nặc, tạo thành điểm đen về vệ sinh, an ninh và trật tự xã hội. Ảnh: V.H

Nhiều trụ sở lâu ngày không được sử dụng nên đã xuống cấp, gây lãng phí. Ảnh: V.H