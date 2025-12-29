Văn bản được gửi đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ là đơn vị chủ đầu tư dự án.

Theo nội dung văn bản, căn cứ vào đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản ngày 7/12/2025 và báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn, UBND tỉnh đã thực hiện theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Khuôn viên Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Văn Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc chấm dứt hoạt động của dự án này. Đồng thời, giao cho Sở Tài chính triển khai các thủ tục cần thiết để chính thức chấm dứt hoạt động dự án Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn, theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan để tham mưu và thực hiện các biện pháp xử lý liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất cùng các nghĩa vụ tài chính của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Dự án xây dựng Trường Đại học Kinh Bắc từng được tỉnh Bắc Ninh giao đất với diện tích gần 28ha (280.949m2) theo quyết định số 1580 ngày 8/12/2011, và sau đó được gia hạn sử dụng đất theo quyết định số 209 ngày 15/7/2021.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, dự án này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ là một trong 58 dự án trên địa bàn tỉnh chậm triển khai, chưa đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ.