Đoàn Kiểm tra của Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học Kinh Bắc do có hàng loạt vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trường Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế và ngành Luật Kinh tế.

Đối với đào tạo trình độ đại học, 10 ngành không đủ giảng viên cơ hữu gồm: Dược học, Y học Cổ truyền, Y khoa, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kế toán.

Trường Đại học Kinh Bắc.

Với những vi phạm này, Trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt 30 triệu đồng/ngành, tổng 360 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động giáo dục với các ngành trên trong vòng 9 tháng.

Để khắc phục hậu quả, Bộ GD-ĐT yêu cầu trường buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển vào những ngành trên sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển đổi được.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31/12.

Trường Đại học Kinh Bắc được thành lập năm 2012, có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh. Trường hiện đào tạo 18 ngành trình độ đại học và 2 ngành trình độ thạc sĩ.