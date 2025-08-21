Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, năm nay Bắc Ninh tiếp tục duy trì diện tích vải thiều tập trung với diện tích 29.700 ha - lớn nhất cả nước.

Trong đó, 17.317 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng 1.577 ha so với năm 2024; 173 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tăng 91 ha và duy trì mô hình vải hữu cơ tại phường Chũ.

Với diện tích vải thiều lớn nhất cả nước, ngay từ đầu vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo mở rộng, tăng diện tích mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, sản xuất đối với diện tích và các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã cấp.

Theo thống kê sơ bộ, tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh đạt mức cao kỷ lục, ước hơn 205.400 tấn. Cụ thể, vải chín sớm đạt khoảng 75.300 tấn, tăng 27.700 tấn so với năm ngoái; vải thiều chính vụ đạt 130.100 tấn, tăng khoảng 92.000 tấn.

Sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh lập kỷ lục với 205.400 tấn. Ảnh: Đoàn Bổng

Giá vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP duy trì ở mức cao, 25.000-35.000 đồng/kg ngay từ đầu vụ nhờ hợp đồng bao tiêu với thương nhân, doanh nghiệp.

Tại các thị trường xuất khẩu như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc, một số nước EU (Pháp, Đức, Séc, Ý, Bỉ, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan...) và khu vực Trung Đông, vải thiều có giá bán dao động từ 220.000-550.000 đồng/kg và được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao về chất lượng.

Đáng chú ý, một trong những điểm sáng xuất khẩu vải thiều năm 2025 là sản lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Bắc Mỹ có bước đột phá mới, với sản lượng tăng trưởng cao và độ phủ thị trường lớn.

Theo đó, vải thiều chính thức được phân phối, bày bán tại các hệ thống siêu thị lớn như: Safeway, Albertsons (Mỹ), Costco (Mỹ và Canada), Selgros và chợ Đồng Xuân (Đức); chợ Sapa (Cộng hòa Séc), chợ đầu mối lớn nhất thế giới Rungis International Market (Pháp)...

“Thành công này là tiền đề quan trọng, tạo đà cho việc dần sớm hoàn chỉnh chuỗi cung ứng từ sản xuất vải thiều chất lượng cao đến khâu tiêu thụ tại các thị trường khó tính”, đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh.

Kết quả, vụ vừa qua tỉnh Bắc Ninh đã xuất khẩu khoảng 78.200 tấn vải thiều. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ước đạt 77.200 tấn, chiếm khoảng 98,8% tổng sản lượng xuất khẩu. Các thị trường xuất khẩu khác đạt 1.000 tấn.

Thị trường nội địa được khơi thông và mở rộng với sản lượng tiêu thụ lên tới 127.200 tấn, chiếm gần 62% tổng sản lượng vải thiều của tỉnh.

Không chỉ vậy, tại thị trường nội địa, ngoài phân phối qua kênh bán hàng trực tiếp là chợ và siêu thị, vụ vải thiều vừa qua tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng trên Tiktok, Facebook, Zalo... Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho việc bán trực tuyến trên nền tảng online, mạng xã hội, mà còn giúp người dân tiếp cận và học hỏi được kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, từng bước tham gia vào thị trường thương mại điện tử.

Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt hơn 6.245 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vải thiều ước khoảng 3.719 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ phụ trợ là 2.526 tỷ đồng.

Ngoài ra, người dân còn có thêm thu nhập từ nuôi ong lấy mật, du lịch trải nghiệm..., góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế nông thôn