Trước phản ánh về việc nước lũ từ sân golf Việt Yên đổ xuống gây thiệt hại cho nhiều hộ dân tại phường Vân Hà, mới đây UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan và chủ đầu tư sân golf khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Nước lũ đổ từ sân golf khiến nhà dân ở Bắc Ninh thiệt hại nặng. Ảnh: V.H

Theo văn bản, ngày 5/10, VietNamNet có phản ánh về việc “Nước lũ đổ từ sân golf khiến nhà dân ở Bắc Ninh thiệt hại nặng", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Vân Hà cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An (đơn vị chủ quản sân golf Việt Yên) phối hợp triển khai các biện pháp xử lý hệ thống thoát nước và cải thiện môi trường xung quanh khu vực sân golf.

UBND phường Vân Hà phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An tiến hành kiểm tra, xác định thiệt hại của người dân và có phương án hỗ trợ kịp thời, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2025.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An xây dựng kế hoạch cải tạo hạ tầng kỹ thuật trong và xung quanh khu vực sân golf, tập trung các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dòng chảy bề mặt.

Nước lũ tràn vào cuốn theo bùn đất, gây hư hại thiết bị điện tử, vật dụng sinh hoạt và lương thực dự trữ của người dân. Ảnh: V.H

Các giải pháp kỹ thuật gồm: tăng cường sử dụng giếng thấm, vườn mưa, rãnh tiêu nước, trồng thảm thực vật tầng thấp… nhằm giữ lại hoặc làm chậm từ 50-70% lượng nước mưa, tránh tình trạng dòng nước đổ trực tiếp vào khu dân cư. Mục tiêu là xây dựng sân golf Việt Yên trở thành mô hình sân golf "xanh", thân thiện môi trường, góp phần duy trì mực nước ngầm tại chỗ và khu vực lân cận.

Kế hoạch thực hiện phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/10/2025.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, vào chiều ngày 30/9, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ sân golf Việt Yên tràn về khu dân cư phường Vân Hà, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều hộ dân tại tổ dân phố Sơn Hải và Tân Sơn. Nước lũ chảy xiết không chỉ gây ngập úng mà còn xói lở đất, cuốn trôi tài sản và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.