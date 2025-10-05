XEM CLIP:

Nhiều hộ dân ở phường Vân Hà cho biết, chiều 30/9, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ khu vực sân golf Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) đổ về khu dân cư, gây thiệt hại nặng cho các hộ tại tổ dân phố Sơn Hải và Tân Sơn.

Nhiều hộ dân sống gần ngay sân golf bị nước đổ xuống gây ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet, dòng nước chảy xiết từ phía sân golf đổ xuống đã khiến nhiều khu vực ngập úng, xói lở, cuốn trôi tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Nhà cửa ngổn ngang, tài sản hư hỏng nặng

Ông Lê Đình Giang, Tổ trưởng tổ dân phố Sơn Hải, cho biết dòng nước đổ về quá mạnh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hộ dưới chân núi Con Voi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gia đình thiệt hại nặng nhất là ông Lê Văn Ba (SN 1979), thuộc diện hộ nghèo và là người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Sau khi nước rút, ngôi nhà của ông trở nên tan hoang: gian bếp hư hỏng hoàn toàn, tường nứt nẻ, bùn đất phủ kín nền và sân. Nước lũ cũng cuốn đổ nhiều tài sản như tủ lạnh, máy bơm, máy lọc nước và làm sập hơn 50m tường rào.

Chân tường khu vực bếp của gia đình ông Ba bị hư hại.

Bà Lê Thị Thuận, chị gái ông Ba, cho biết phía sau nhà có một con mương nhỏ vốn là đường thoát nước của khu dân cư. Tuy nhiên, từ khi sân golf Việt Yên được xây dựng ở khu vực núi Con Voi, hệ sinh thái cùng khả năng thoát nước tự nhiên đã bị ảnh hưởng.

“Trước đây, dù có mưa lớn cũng chưa bao giờ xảy ra tình trạng nước tràn mạnh và nhanh như lần này”, bà Thuận nói.

Hàng loạt tường rào của người dân bị đổ.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề

Không chỉ gia đình ông Ba, nhiều hộ khác như ông Bùi Văn Nghiếp, bà Vũ Thị Minh, ông Bùi Văn Líu, ông Nguyễn Văn Phúc… cũng chịu ảnh hưởng nặng khi nước lũ tràn vào, cuốn theo bùn đất, làm hư hại thiết bị điện tử, đồ dùng sinh hoạt và cả lương thực dự trữ.

Ông Lê Đình Giang cho biết, ngày 30/9, khu vực dân cư đã hứng chịu hai đợt nước lũ từ phía sân golf. Đợt đầu kéo dài từ 14h đến 15h, sau đó tạm ngớt, nhưng đến khoảng 16h30, một đợt nước thứ hai tiếp tục đổ về cho đến 18h.

“Việc nước dồn từng đợt, chảy ào ạt như vậy là điều chưa từng xảy ra, khiến người dân hoàn toàn bị động”, ông Giang nói.

Nước lũ tràn vào cuốn theo bùn đất, gây hư hại thiết bị điện tử, vật dụng sinh hoạt và lương thực dự trữ của người dân.

Ông Đào Văn Toàn, người dân tổ dân phố Tân Sơn, cho biết tình trạng nước từ sân golf chảy về khu dân cư đã kéo dài nhiều năm, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến vườn tược, cây trồng và nghiêm trọng hơn là làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

“Giếng nước của cả xóm đã bốc mùi tanh hôi khiến chúng tôi không thể sử dụng được nữa”, ông Toàn phản ánh.

Đống đổ nát, hoang tàn sau trận mưa lớn.

Anh Đào Văn Thắng, người dân tổ dân phố Tân Sơn, bức xúc cho biết: “Mỗi khi trời mưa, nước từ sân golf lại đổ xuống gây sạt lở, đường sá trơn trượt, cây cối chết khô, hoa màu bị cuốn trôi. Giếng nước của gia đình tôi cũng không thể sử dụng được nữa".

Nhiều hộ dân đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền và Ban quản lý sân golf Việt Yên, đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước kiên cố để hạn chế tình trạng nước tràn xuống khu dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Chính quyền vào cuộc

Trước tình hình trên, ngày 1/10, chính quyền phường Vân Hà đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản ghi nhận thiệt hại. Đại diện Công ty sân golf Việt Yên cũng đã có mặt để khảo sát.

Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Vân Hà, cho biết chính quyền đã thành lập tổ công tác nhằm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và phối hợp với phía sân golf để có giải pháp khắc phục.

“Trước mắt, chúng tôi tập trung hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt, đảm bảo an sinh xã hội”, ông Tình khẳng định.

Nhiều nhà phải dùng bao cát để sẵn trước cổng để ngăn nước.

Theo ông Tình, sự thay đổi thảm thực vật và địa hình sau khi xây dựng sân golf có thể là nguyên nhân chính khiến khả năng điều tiết nước tự nhiên bị suy giảm.

“Trước đây, khu vực núi Con Voi được cây cối bao phủ, dòng nước được giữ lại và phân tán tự nhiên. Khi sân golf hình thành, lớp cây bị thay thế, dòng chảy trở nên tập trung hơn, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ”, ông Tình lý giải.

Hiện người dân các tổ dân phố Sơn Hải và Tân Sơn vẫn đang khắc phục hậu quả. Nhiều hộ phải dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa và vật dụng bị hư hỏng. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất vẫn là nguy cơ tái diễn nếu tình trạng không được xử lý triệt để.

Người dân nơi đây kiến nghị các cơ quan chức năng sớm can thiệp, yêu cầu chủ đầu tư sân golf xây dựng hệ thống thoát nước bài bản và có giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh khu vực.