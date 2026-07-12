Sáng 12/7, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị hồi sức ra đặc khu Phú Quốc để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật ca nô trưa 11/7.

Theo đó, sau khi nhận thông tin, ê-kíp bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực hỗ trợ Bệnh viện Phú Quốc đã được điều động đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ tại đây cấp cứu, hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nguy kịch.

Các bác sĩ tại Phú Quốc cứu chữa nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô xảy ra trưa 11/7. Ảnh: Hoàng Dung

Song song đó, bệnh viện mở kênh hội chẩn trực tuyến với lãnh đạo các Khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp và Nội thần kinh. Đoàn lãnh đạo các khoa đáp chuyến bay 5h sáng 12/7 ra Phú Quốc để trực tiếp tham gia hồi sức cho bệnh nhân.

Để chủ động ứng phó, đoàn công tác mang theo máy ECMO cùng các dụng cụ, màng đặt ECMO, bơm tiêm thuốc, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc can thiệp mạch vành, máy thở và máy hút đờm chuyên dụng cùng các kháng sinh đặc hiệu điều trị nhiễm trùng như Meropenem, Zyvox.

Hiện có hai trường hợp nặng được hồi sức tích cực. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, khoảng 45-50 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, đã được đặt nội khí quản thở máy.

Kết quả cận lâm sàng ghi nhận người bệnh xuất huyết dưới nhện lượng ít, gãy các xương sườn bên trái, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi ngờ tổn thương mạch vành và cơ tim do chấn thương, kèm rối loạn đường huyết, điện giải.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, sinh năm 1987, hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn định nhưng phải hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy.

Hiện 15 thi thể của các nạn nhân vụ lật ca nô được bảo quản tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: Phước Sáng

Bệnh viện cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và vật tư y tế cần thiết đến Phú Quốc để sẵn sàng khi cần. Đồng thời, đơn vị thống nhất với lãnh đạo Sở Y tế An Giang lưu giữ thi thể các nạn nhân tử vong tại phòng lạnh trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về lưu tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy.

An Giang thông tin vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 người tử vong Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều là người nước ngoài.