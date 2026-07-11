Liên quan đến vụ lật ca nô xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, công tác cứu chữa các nạn nhân đang được lực lượng chức năng và y bác sĩ khẩn trương triển khai.

Tại Bệnh viện Mặt Trời, có 21 nạn nhân nhập viện. Trong đó, 4 người sức khỏe ổn định đã tự về, 16 người được kiểm tra sức khỏe và hiện đã ổn định. Riêng 1 nạn nhân do có bệnh nền trước đó nên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, được các y bác sĩ tập trung cứu chữa.

Dự kiến trong tối nay, ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) sẽ có mặt tại Phú Quốc để tăng cường hỗ trợ điều trị cho trường hợp này.

Tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (áo trắng) đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Dung

Đối với thi thể của 15 nạn nhân tử vong, đang được cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục bảo quản tại Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc; sau đó sẽ đưa 5 thi thể về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 thi thể về Bệnh viện Chợ Rẫy để bảo quản.

Theo báo cáo, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty TNHH du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở theo 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên, di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật úp, khiến toàn bộ người trên phương tiện rơi xuống biển.

Lực lượng chức năng đã vớt được 36 người, trong đó 21 người còn sống, 15 người tử vong. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch nước ngoài.

Các thi thể nạn nhân đang được cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục bảo quản tại Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc. Ảnh: P.S