Sau tuổi 40, nhiều người cảm thấy mắt bị mờ và chọn cách ra tiệm kính gần nhà để đo mắt, cắt kính mà không đi khám chuyên khoa. Bác sĩ cảnh báo đây là sai lầm nguy hiểm.

Tại toạ đàm Giảm phụ thuộc vào kính cho người trên 40 tuổi, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Bệnh viện Đông Đô (Hà Nội) cho biết, lão thị là quá trình sinh lý tự nhiên của cơ thể, thường xuất hiện khi con người bước vào độ tuổi ngoài 40. Lúc này, khả năng điều tiết của mắt suy giảm, đặc biệt khi nhìn ở khoảng cách gần.

Người mắc lão thị thường thấy khó đọc chữ trên điện thoại, máy tính hoặc sách báo. Họ có xu hướng phải đưa vật ra xa hơn mới nhìn rõ. Với những người làm việc văn phòng, thường xuyên sử dụng máy tính và điện thoại, tình trạng này có thể gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, công việc.

Từ thực tế thăm khám, bác sĩ Thủy cho rằng một vấn đề đáng nổi cộm hiện nay là nhiều người ngại đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt vì sợ mất thời gian. Khi thấy mắt mờ, họ thường chọn đến tiệm kính gần nhà để đo và cắt kính.

Bác sĩ Thủy khám cho người bệnh. Ảnh: Phương Anh.

Tâm lý chủ quan cũng xuất phát từ suy nghĩ lão thị là hiện tượng bình thường khi có tuổi, không phải vấn đề đáng lo. Tuy nhiên, việc xác định số kính không đơn giản chỉ là đo độ khúc xạ bằng máy rồi cấp kính.

Theo bác sĩ Thủy, để đưa ra một đơn kính chính xác, người bệnh cần trải qua nhiều bước thăm khám nhằm đánh giá khả năng điều tiết và tình trạng thị giác. Nếu đeo kính sai số trong thời gian dài, mắt có thể bị mỏi, chất lượng nhìn bị ảnh hưởng. Đặc biệt, người bệnh có thể quen với mức điều chỉnh không phù hợp, khiến việc xác định số kính thực tế về sau trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, có trường hợp không bị cận thị nhưng khi đo bằng máy khúc xạ lại cho kết quả cận đến 5 đi-ốp do khả năng điều tiết quá mức. Nếu chỉ căn cứ vào kết quả đo máy để cấp kính, trẻ có thể bị chẩn đoán và điều chỉnh thị lực không chính xác.

Từ thực tế này, bác sĩ khuyến cáo người ngoài 40 tuổi khi thấy nhìn mờ, khó đọc chữ hoặc phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ không nên tự mặc định mình bị lão thị rồi đi cắt kính. Người bệnh cần khám chuyên khoa mắt để xác định nguyên nhân, đánh giá tình trạng điều tiết và được tư vấn loại kính phù hợp.

Với người bị lão thị không muốn đeo kính, bác sĩ sẽ cân nhắc làm phẫu thuật laser nhằm tái cấu trúc bề mặt giác mạc, điều chỉnh công suất quang học ở các vùng khác nhau để hỗ trợ người bệnh nhìn rõ ở khoảng cách gần, trung gian và xa. Tuy nhiên, không phải ai bị lão thị cũng phù hợp. Trước phẫu thuật, người bệnh cần được thăm khám kỹ, đánh giá khả năng điều tiết và bệnh lý giác mạc. Hiệu quả điều chỉnh thị lực từ phương pháp này có thể duy trì khoảng 10 năm, tùy tình trạng mắt mỗi người.

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