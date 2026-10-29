Trong những ngày gia tăng bệnh nhân mắc cúm gần đây, nhiều người có thói quen vừa uống thuốc hạ sốt vừa sử dụng thêm thuốc cảm cúm để giảm triệu chứng khó chịu. Dược sĩ Trịnh Đức Thiện đã chỉ rõ những sai lầm trong cách sử dụng thuốc nêu trên.

DSCKII. Trịnh Đức Thiện, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, Paracetamol có tác dụng hạ sốt, giảm đau, là thành phần phổ biến trong nhiều loại thuốc điều trị cảm cúm.

Vì vậy, một người đang bị cúm có thể vô tình sử dụng trùng hoạt chất khi uống một liều thuốc Paracetamol đơn chất, đồng thời dùng thêm thuốc cảm cúm tổng hợp mà không biết sản phẩm này cũng chứa Paracetamol. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến quá liều thuốc ngoài ý muốn.

3 sai lầm thường gặp dẫn tới quá liều Paracetamol khi dùng thuốc cảm cúm

- Thứ nhất, uống đồng thời nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất: Người bệnh có thể dùng thuốc hạ sốt riêng, sau đó tiếp tục uống thuốc cảm cúm tổng hợp để giảm đau đầu, sổ mũi hoặc đau họng. Nếu cả hai chế phẩm đều chứa Paracetamol, tổng lượng thuốc sử dụng sẽ tăng lên ngoài dự kiến.

Những lưu ý khi sử dụng thuốc Paracetamol. Ảnh: DSCC

- Thứ hai, tự ý tăng liều hoặc uống thuốc quá sát khoảng cách quy định: Khi sốt chưa giảm, một số người có xu hướng uống thêm thuốc hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần dùng. Tuy nhiên, việc tăng liều không đúng hướng dẫn không bảo đảm giúp hạ sốt nhanh hơn mà có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc.

- Thứ ba, chỉ chú ý tên thuốc mà bỏ qua bảng thành phần: Các thuốc có tên thương mại, dạng bào chế hoặc công dụng quảng cáo khác nhau vẫn có thể chứa cùng một hoạt chất. Vì vậy, việc đọc thành phần và hàm lượng trên nhãn thuốc là bước quan trọng để tránh dùng quá liều Paracetamol.

Để hạn chế nguy cơ quá liều, người dân cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Kiểm tra thành phần trước khi uống: Xem thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt đang sử dụng có chứa Paracetamol hay không. Không tự ý phối hợp nhiều chế phẩm cùng chứa hoạt chất này.

- Tuân thủ liều dùng và khoảng cách giữa các lần uống: Thực hiện theo hướng dẫn của thuốc hoặc chỉ định của bác sĩ; không tự ý tăng liều khi sốt chưa giảm.

- Thận trọng với người có yếu tố nguy cơ: Người mắc bệnh gan, uống nhiều rượu bia, suy dinh dưỡng hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng.

- Đối với trẻ em: Liều dùng phải phù hợp với cân nặng, độ tuổi và dạng thuốc. Không tự ước lượng liều hoặc sử dụng liều của người lớn cho trẻ.